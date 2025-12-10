Reporte oficial de Cruz Azul sobre la espeluznante lesión de Jesús Orozco Chiquete

El defensa mexicano Jesús Orozco Chiquete fue operado este martes y tendrá un periodo tentativo de recuperación de seis meses a partir de este momento por lo que si tenía oportunidades de colarse al llamado final para la Copa del Mundo del 2026, esa chance ha quedado descartada, y todo por una luxación en el tobillo derecho.

El jugador cementero se lastimó en el partido de Cruz Azul ante Tigres del pasado sábado , cuando buscaba defender ante los ataques felinos, y un mal paso desató esa lesión que en las imágenes se veía muy aparatoso, con una dirección de su pie antinatural, lo que delataba una sensible lesión.

Jesús Orozco, de 23 años de edad, de acuerdo al comunicado celeste ya ha sido operado y a su vez ha recibido todo el apoyo del cuadro capitalino para tenerlo de regreso y en el mejor nivel posible, teniendo seis meses por delante de recuperación.

Comunicado OFICIAL de Cruz Azul en el que confirma operación a Chiquete Orozco

"Cruz Azul informa que, después de hacer estudios de imagen a nuestro jugador Jesús Orozco, se pudo confirmar una luxación en el tobillo derecho, mismo que ya fue reparado exitosamente a través de un procedimiento quirurgico realizado este martes.

Su alta médica dependerá de la evolución que presente en las siguiente etapas de su recuperación.

Jesús, toda la Nación Cementera está contigo en estos momentos complicados y cuentas con todo el apoyo de la institución, jugadores, staff, directiva y socios de la Cooperativa Cruz Azul. Estamos seguros que harás un gran trabajo y volverás al gran nivel futbolístico que te caracteriza."