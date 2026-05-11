CONFIRMADO: Reprograman la Final de Concachampions 2026, Toluca vs Tigres

La Final de Concachampions 2026 ha sido reprogramada. Luego de que se anunciara el encuentro para el 30 de mayo a las 19:00 horas, la Concacaf Champions Cup ha confirmado el cambio adelantando el partido a las 18:00 horas en el Estadio Nemesio Diez.

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"Concacaf anunció hoy que el horario de inicio de la épica Final de la Copa de Campeones Concacaf 2026 entre Deportivo Toluca FC y Tigres UANL ha sido modificado para las 8:00 p.m. ET (6:00 p.m. hora local).

"El partido está programado para disputarse el sábado, 30 de mayo, en el Estadio Nemesio Diez de Toluca, México", señala el comunicado de Concacaf.

"El ganador de la Final a partido único entre los dos clubes mexicanos será coronado campeón regional de clubes y asegurará su clasificación para la próxima edición de la Copa Mundial de Clubes de la FIFA en 2029, además de la Copa Intercontinental de la FIFA 2026. El cupo a la Copa Mundial de Clubes de la FIFA representa uno de los cuatro lugares asignados a Concacaf, con Cruz Azul, campeón de la Copa de Campeones Concacaf 2025, ocupando ya una de esas plazas", agrega el texto.

Toluca obtuvo el pase a la Final de la Concachampions 2026 luego de eliminar a LAFC por marcador global de 5-2. Por su parte, los Tigres avanzaron luego de vencer a Nashville SC por global de 2-2, el gol de visitante le dio el pase al cuadro dirigido por Guido Pizarro.

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