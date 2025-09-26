CONFIRMADO: La sensible BAJA de Pumas para el Clásico Capitalino ante América

Sensible baja para Pumas. De cara al Clásico Capitalino, juego correspondiente a la Jornada 11 del Torneo Apertura 2025 de la Liga BBVA MX, la Comisión Disciplinaria dio detalles tras la Fecha 10 que vio actividad a media semana.

Te puede interesar: Así va la tabla general de la Liga BBVA MX tras la Jornada 10 del Apertura 2025

Mediante el reporte publicado por la Federación Mexicana de Futbol, se ha confirmado la baja de José Caicedo, mediocampista colombiano que fue expulsado en el juego contra los Bravos de Juárez en un partido en el que el Club Universidad Nacional fue derrotado por marcador de 3-1, ratificando un partido de castigo.

“Causal 8: Recibir una segunda amonestación en el mismo partido. (Expulsión)", señala el reporte disciplinario. Entre las tarjetas rojas, el auxiliar de Efraín Juárez, Alex Larrea, también se fue expulsado por entrar al área técnica del equipo adversario de manera agresiva o con ánimo de confrontación, motivo por el que no va a poder estar en la zona de bancas durante el juego de América vs Pumas en el Estadio Ciudad de los Deportes el sábado 27 de septiembre a las 21:00 horas, tiempo de la CDMX.

Números de José Luis Caicedo en Pumas

Durante el Apertura 2025, José Luis Caicedo ha disputado nueve partidos, en todos, ha saltado a la cancha como titular. Por otro lado, desde su llegada a Pumas, el centrocampista colombiano tiene un registro de 104 compromisos jugados en los que ha colaborado con tres goles y dos asistencias.

De cara al Clásico Capitalino, Pumas encara el partido luego de haber perdido en su visita a Juárez, resultado con el que se ubican en el noveno puesto de la tabla general con 13 puntos. Por su parte, el Club América viene de vencer al Atlético de San Luis y ocupan el cuarto lugar en el certamen con 21 unidades.

Te puede interesar: Los partidos de la Jornada 11 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX que se jugarán hoy viernes 26 de septiembre de 2025