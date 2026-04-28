El rescatado: un día NADIE creyó en él y hoy es de los convocados por Aguirre para la Copa Mundial de la FIFA 2026

Se confirmó la lista de la Selección Nacional de México para la Copa Mundial de la FIFA 2026 y Javier Aguirre convocó a Alexis Vega a pesar de que un día nadie había confiado en él. Su resiliencia en Toluca fue clave. Eso sí, no todas fueron buenas noticias para los jugadores de Toluca, pues Marcel Ruiz oficialmente está fuera de la Copa del Mundo.

Así como Toluca recibió una buena noticia de parte del “Vasco”, lo propio sucedió con Vega. Pues el delantero de 28 años fue incluido en la lista de convocados de la Liga BBVA MX para el Mundial 2026. El jugador de los Diablos Rojos se reportará el 6 de mayo con el conjunto azteca, bajo las órdenes de Aguirre. De no ser querido en Chivas, a brillar en el seleccionado.

Javier Aguirre en el partido entre México vs Portugal|Eloisa Sanchez/REUTERS

¿En qué equipos jugó Alexis Vega y por qué nadie creyó en él?

Alexis Vega jugó en dos equipos a lo largo de su carrera: Toluca y Chivas. Habiendo formado parte de las fuerzas básicas de los “Diablos Rojos”, el Guadalajara pagó cerca de 6 millones de dólares por su fichaje en 2019. El “Nalgón” estuvo 5 años en el “Rebaño Sagrado” y no logró títulos, por lo que cada vez menos fanáticos creían en él.

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Cinco años después, precisamente en 2024, Vega regresó a Toluca por cerca de 1.5 millones de dólares y rápidamente comenzó a brillar, a tal punto de ser campeón con el conjunto escarlata y ser una de las máximas figuras del equipo de Antonio Mohamed. También se convirtió en una fija del “Vasco” Aguirre en la Selección Mexicana. Ahora jugará el Mundial 2026.

Crédito: Mexsport

¿Cómo le fue a Alexis Vega en la Selección Nacional de México?

De acuerdo a las estadísticas de BeSoccer, sitio especializado en estadísticas de los futbolistas, estos han sido los números de Alexis Vega representando a su país:

50 partidos jugados

28 titularidades

7 goles

5 asistencias

3 títulos (2 veces la Copa Oro y una vez la Concacaf Nations League).