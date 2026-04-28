OFICIAL: Marcel Ruiz se pierde la Copa Mundial de la FIFA 2026 a pesar de que sacrificó su cirugía

Finalmente se conoció la lista de convocados de la Liga BBVA MX para la Selección Nacional de México y, de esa manera, se hizo oficial que Marcel Ruiz no jugará la Copa Mundial de la FIFA 2026. El centrocampista de Toluca había sacrificado su cirugía y arriesgado su salud para estar en la justa internacional, pero Javier Aguirre decidió optar por otras opciones.

Aunque hasta los aficionados se habían sorprendido por lo bien que volvió Marcel Ruiz tras su lesión, todo indica que el entrenador de la Selección Mexicana prefirió no arriesgarse. Es decir que fue en vano la decisión del futbolista de no operarse para poder estar en la Copa del Mundo que comienza el próximo 11 de junio de 2026 en el Estadio CDMX.

Marcel Ruiz no jugará la última jornada por supuestamente insultar al árbitro.|Toluca FC

¿Qué lesión tuvo Marcel Ruiz y por qué no tuvo una cirugía?

El 12 de marzo de 2026, durante el encuentro disputado en San Diego, Marcel Ruiz sufrió un importante revés físico al confirmarse una ruptura parcial del ligamento cruzado anterior, sumada a una afectación en el menisco medial de su rodilla derecha.

Aunque el pronóstico estándar para este tipo de lesiones sugiere una baja de entre 6 y 9 meses tras pasar por el quirófano, el mediocampista decidió declinar la cirugía y apostar por un tratamiento alternativo para acelerar su regreso a las canchas.

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Marcel Ruiz of Toluca during the 15th round match between America and Toluca as part of the Liga BBVA MX Varonil, Torneo Clausura 2026 at Banorte (Azteca) Stadium, on April 18, 2026 in Mexico City, Mexico.|MexSport Agency/MexSport Agency

¿Cuántos partidos se perdió Marcel Ruiz por lesión?

Marcel Ruiz se perdió 6 partidos que disputó Toluca entre mediados de marzo y mediados de abril. El centrocampista reapareció con 20 minutos ante La Galaxy por la Concacaf Champions Cup 2026 y luego jugó 30' ante Club América, también ingresando desde la banca. Por último, disputó 60' ante Mazatlán, siendo titular, hasta que fue expulsado.

Los números de Marcel Ruiz con la Selección Nacional de México

De acuerdo a las estadísticas de BeSoccer, sitio que se especializa en las estadísticas de los jugadores, estos son los números que ha tenido en México Marcel Ruiz, el jugador que no se operó y arriesgó su físico en vano:

17 partidos jugados.

14 titularidades.

2 asistencias.

1 título: Copa de Oro de la Concacaf 2025.