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Estos mexicanos entrenarán para la Copa Mundial de la FIFA 2026, pero no los llevarán

La Federación Mexicana de Futbol compartió la lista de convocados de la Selección Mexicana y ciertos jugadores se quedarían fuera del Mundial

Jugadores de la Liga MX que se quedarían fuera del Mundial 2026

Escrito por: Rodrigo Acuña | DR

La Federación Mexicana de Futbol (FMF) compartió la lista de Javier Aguirre sobre los jugadores de la Liga BBVA MX que fueron convocados a la Selección Mexicana para el proceso de preparación de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026. La convocatoria generó sorpresas como la ausencia de Marcel Ruiz, pero también se añadieron futbolistas que se sumarán al grupo de trabajo, pero que no integrarán la lista definitiva de junio.

Ocho de los veinte jugadores mexicanos que fueron convocados cuentan con un asterístico justo al lado de sus nombres. De acuerdo a la información que compartió la propia FMF, estos futbolistas cuentan con “seguimiento hacie el siguiente ciclo mundialista para fortalecer el grupo de trabajo de cara a los partidos de preparación antes del Mundial”. Esto quiere decir que sus presencias en la lista final no están aseguradas.

¿Cuántos penales ha metido México en la Copa Mundial de la FIFA?
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Los 8 jugadores que quedarán fuera del Mundial 2026

  • Óscar García (León): Portero.
  • Luis Rey (Puebla): Defensa.
  • Eduardo Águila (San Luis): Defensa.
  • Jesús Gómez (Tijuana): Defensa.
  • Denzell García (Juárez): Defensa.
  • Iker Fimbres (Rayados): Mediocampista.
  • Jairo Torres (Juárez): Mediocampista.
  • Kevin Castañeda (Tijuana): Delantero.

De acuerdo al comunicado realizado por la FMF en sus redes sociales, estos jugadores actuarán de 'sparrings' durante el proceso mundialista, por lo que no estarán en la lista final de la Selección Mexicana. Pese a ello, tendrán la oportunidad de sorprender al cuerpo técnico del combinado nacional para ser tomados en cuenta de cara a futuras convocatorias.

TE PUEDE INTERESAR:

Todos los jugadores de la Liga MX convocados para el Mundial 2026

Porteros

  • Raúl Rangel - Chivas
  • Carlos Acevedo - Santos Laguna
  • Oscar García - León *

Defensas

  • Luis Rey - Puebla *
  • Israel Reyes - América
  • Eduardo Aguila - Atlético San Luis *
  • Jesús González - Tijuana *
  • Denzell García - Juárez *
  • Jesús Gallardo - Toluca

Mediocampistas

  • Luis Romo - Chivas
  • Erik Lira - Cruz Azul
  • Brian Gutiérrez - Chivas
  • Iker Fimbres - Rayados*
  • Gilberto Mora - Tijuana
  • Jairo Torres - Juárez *
  • Roberto Alvarado - Guadalajara

Delanteros

  • Kevin Castañeda - Tijuana *
  • Alexis Vega - Toluca
  • Guillermo Martínez - Pumas
  • Armando González - Guadalajara.
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