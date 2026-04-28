Estos mexicanos entrenarán para la Copa Mundial de la FIFA 2026, pero no los llevarán

La Federación Mexicana de Futbol (FMF) compartió la lista de Javier Aguirre sobre los jugadores de la Liga BBVA MX que fueron convocados a la Selección Mexicana para el proceso de preparación de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026. La convocatoria generó sorpresas como la ausencia de Marcel Ruiz, pero también se añadieron futbolistas que se sumarán al grupo de trabajo, pero que no integrarán la lista definitiva de junio.

Ocho de los veinte jugadores mexicanos que fueron convocados cuentan con un asterístico justo al lado de sus nombres. De acuerdo a la información que compartió la propia FMF, estos futbolistas cuentan con “seguimiento hacie el siguiente ciclo mundialista para fortalecer el grupo de trabajo de cara a los partidos de preparación antes del Mundial”. Esto quiere decir que sus presencias en la lista final no están aseguradas.

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Los 8 jugadores que quedarán fuera del Mundial 2026

Óscar García (León): Portero.

Luis Rey (Puebla): Defensa.

Eduardo Águila (San Luis): Defensa.

Jesús Gómez (Tijuana): Defensa.

Denzell García (Juárez): Defensa.

Iker Fimbres (Rayados): Mediocampista.

Jairo Torres (Juárez): Mediocampista.

Kevin Castañeda (Tijuana): Delantero.

De acuerdo al comunicado realizado por la FMF en sus redes sociales, estos jugadores actuarán de 'sparrings' durante el proceso mundialista, por lo que no estarán en la lista final de la Selección Mexicana. Pese a ello, tendrán la oportunidad de sorprender al cuerpo técnico del combinado nacional para ser tomados en cuenta de cara a futuras convocatorias.

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Todos los jugadores de la Liga MX convocados para el Mundial 2026

Porteros

Raúl Rangel - Chivas

Carlos Acevedo - Santos Laguna

Oscar García - León *

Defensas

Luis Rey - Puebla *

Israel Reyes - América

Eduardo Aguila - Atlético San Luis *

Jesús González - Tijuana *

Denzell García - Juárez *

Jesús Gallardo - Toluca

Mediocampistas

Luis Romo - Chivas

Erik Lira - Cruz Azul

Brian Gutiérrez - Chivas

Iker Fimbres - Rayados*

Gilberto Mora - Tijuana

Jairo Torres - Juárez *

Roberto Alvarado - Guadalajara

Delanteros