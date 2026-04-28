La excelente noticia que recibió Toluca gracias a Javier Aguirre: una esperanza

El entrenador de la Selección Nacional de México, Javier Aguirre, le dio una excelente noticia a Toluca: los jugadores convocados a la Copa Mundial de la FIFA 2026 podrán jugar el partido de ida de CONCACAF, después reportarán. Mientras tanto, hay un crack de Toluca que dejó atrás su pesadilla tras brillar ante el equipo que tanto lo humilló.

Así como se confirmó la fecha y hora exacta para Pachuca vs Toluca en la Liguilla del Clausura 2026, el equipo de Antonio Mohamed ya se concentra en la serie de Concachampions contra LAFC. El DT argentino tiene la buena noticia de que podrá contar con aquellos futbolistas que serán citados para jugar el Mundial 2026 con la Selección Mexicana.

Francisco Sebastian Cordova celebrates his goal 1-0 of Toluca during the 17th round match between Toluca and Leon as part of the Liga BBVA MX Varonil, Torneo Clausura 2026 at Nemesio Diez Stadium, on April 25, 2026 in Toluca, Estado de Mexico, Mexico.|Adrian Macias/Adrian Macias

¿Qué jugadores de Toluca jugarían la Copa Mundial de la FIFA 2026?

Tras la confirmación oficial del “Vasco” Aguirre, los jugadores de Toluca que jugarán el Mundial 2026 son Jesús Gallardo y Alexis Vega. En tanto, Everardo López y Marcel Ruiz fueron descartados. El último no se había operado de su lesión de ligamentos para tener posibilidades de jugar, pero el DT al final no lo llamó.

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¿Cuándo comienza la concentración de la Selección Nacional de México con Javier Aguirre?

Un detalle a tener en cuenta es que la concentración de la Selección Nacional de México con los jugadores de la Liga BBVA MX comenzará el próximo 6 de mayo. Justamente ese día Toluca juega la vuelta contra LAFC por la Concachampions. Hay que ver si les permiten a los Diablos Rojos tener a sus futbolistas por un partido más o si deberán reportar como el resto.

Cabe destacar que esta es una medida pedida por el “Vasco” Aguirre para llegar mejor a la Copa del Mundo. Todos los futbolistas de la Liga MX citados por el entrenador, deberán reportar el 6 de mayo, por lo que no estarán disponibles para jugar la Liguilla del Clausura 2026.

¿Cuándo juega Toluca con LAFC en la Concachampions?

El partido de ida entre LAFC y Toluca se jugará este miércoles 29 de abril de 2026 a las 20:30 (tiempo del Centro de México) en el BMO Stadium. Los Diablos Rojos contarán con toda su plantilla para ese duelo. Luego, la revancha será en el Nemesio Diez el próximo 6 de mayo a las 19:30 (tiempo de la CDMX).

