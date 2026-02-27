Resident Evil Requiem, ¿el mejor de la franquicia? Estas RESEÑAS lo comprueban

Ha superado cualquier tipo de expectativa que se había tenido sobre él e, incluso, algunos expertos en la materia consideran que será un serio candidato al Juego del Año en 2026. Ante esta situación, vale conocer más respecto a lo que ha sido, hasta ahora, el Resident Evil Requiem.

Panorama de la Selección Azteca | Los Protagonistas

El lanzamiento oficial de Resident Evil Requiem se dará precisamente este viernes 27 de febrero en muchas partes del mundo; sin embargo, lo anterior no exime que algunas personas ya lo hayan probado, lo cual ayuda a tener un contexto mucho más claro de lo que debemos esperar de él.

¿Será Resident Evil Requiem el mejor videojuego de la franquicia?

Lo primero a tener en cuenta es que Resident Evil Requiem hizo un debut triunfal en Metacritic, uno de los lugares más importantes en cuanto a reseñas de videojuegos, con un puntaje de 88 unidades. Se trata, entonces, de uno de los mejores títulos de la franquicia, al menos, en cuanto a números se refiere.

Te puede interesar: ¿En qué días jugará México el Clásico Mundial de Beisbol?

Te puede interesar: Estos son los autos más lujosos de Charles Leclerc

Resident Evil Requiem debuta con 88 en Metacritic



LAS RESEÑAS DICEN:

✅ En cosas técnicas es impresionante y está bien pulido

✅ La atmósfera de terror es de 10

✅ La acción es muy buena

✅ Puzzles muy buenos

✅ La historia está bastante bien (Da cierre a muchas cosas)

❌ Les… pic.twitter.com/8tT2iqdPsU — Library 🍒 (@LibraryTow) February 25, 2026

Algunos insiders destacan que Resident Evil Requiem cuenta con aspectos técnicos impresionantes para el 2026, así como un apartado pulido que sobresale de los demás títulos. Del mismo modo, cuenta con una atmósfera de terror que supera a las versiones anteriores con un puntaje de 10 unidades.

Una de las críticas al juego es que este es un poco “corto” en relación a lo que se esperaba de él; sin embargo, se sabe que su historia es espectacular dado que le brinda cierre a muchas cosas que la franquicia había dejado en el aire. Finalmente, el apartado de acción también destaca como uno de los mejores de la saga.

¿Qué problema tuvo Resident Evil Requiem en los últimos días?

Uno de los aspectos con los que Resident Evil Requiem tuvo que lidiar en los últimos días fue el tema de la filtración y los spoilers mediante redes sociales; sin embargo, el mismo parece haber quedado atrás luego de los comentarios positivos que la franquicia ha recibido hasta el momento.