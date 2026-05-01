Emiliano Gómez está en disputa: los 2 equipos de la Liga BBVA MX que lo quieren a toda costa

Emiliano Gómez es uno de los jugadores baluarte del Club Puebla, pero parece que sus horas en el equipo ya están contadas. Lo anterior, ya que el delantero está en disputa por 2 equipos de la Liga BBVA MX que lo quieren a toda costa, luego de estar a punto de llegar al América previo al Clausura 2026.

El uruguayo es pretendido por Necaxa, pero en las últimas horas salió “otro gallo”, como lo es Rayados de Monterrey, que con su nueva directiva buscará cubrir la baja de Anthony Martial, quien supuestamente no continuará en el club tras ser separado en las últimas jornadas por un tema de indisciplina.

El delantero es del interés del Necaxa y Rayados de Monterrey.|Club Puebla

El comunicador Arath Uva fue quien informó del interés del conjunto regio por hacerse de los servicios del jugador de 24 años, pese a que tiene contrato vigente con Puebla hasta 2028, tras ser comprado por el club a finales de 2025.

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Los números de Emiliano Gómez que atraen a los 2 clubes

Gómez ha tenido 2 etapas en Puebla, pero fue en mayo del año pasado cuando se reintegró al equipo y la reventó en el Apertura 2025, cuando marcó 6 goles y dio 4 asistencias en 16 partidos disputados de la Liga BBVA MX, según estadísticas de BeSoccer.

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Estos números le valieron al uruguayo estar a punto de fichar con América y el reciente bicampeón Toluca, previo al Clausura 2026. Sin embargo, ambas directivas se decantaron por otros futbolistas.

Mientras que en este Clausura 2026 los números de Emiliano fueron más pobres al solo marcar 2 goles y una asistencia en 16 juegos disputados. No obstante, ha llamado la atención de Necaxa y Rayados, que harán lo posible por ficharlo durante el verano.