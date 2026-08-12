Pumas se despide sin victorias de la Leagues Cup tras caer en penales ante Columbus Crew; resumen, goles y mejores momentos

Pumas terminó su participación en la Leagues Cup 2026 sin conocer la victoria. Los universitarios empataron 1-1 ante Columbus Crew y, después de jugar más de 20 minutos con diez hombres, cayeron 3-2 en penales.

Columbus abrió el marcador al 9', cuando Tarun Karumanchi aprovechó un tiro de esquina y venció a Keylor Navas con un cabezazo al segundo poste.

Pumas tardó en reaccionar, pero encontró el empate antes del descanso. Uriel Antuna mandó una diagonal al área y Álvaro Angulo apareció para conectar de volea al 45' y marcar el primer gol auriazul del torneo.

La expulsión de Luciano Herrera al 72' complicó todavía más el panorama, aunque los universitarios resistieron y llevaron la definición a penales.

Ahí apareció Keylor Navas, quien anotó y además detuvo un cobro. Sin embargo, los errores de Guillermo Martínez, Rodrigo López y Nathan Silva terminaron condenando a Pumas.

Columbus ganó la tanda 3-2 y cerró invicto la Fase Uno; Pumas vuelve a México sin una sola victoria.

Columbus Crew vs Pumas Columbus Crew vs Pumas

Pumas se juega el orgullo ante uno de los equipos más fuertes de la Leagues Cup 2026. Los universitarios enfrentan este martes al Columbus Crew en el ScottsMiracle-Gro Field, dentro de su tercer y último compromiso de la Fase Uno.

El panorama auriazul es complicado. Pumas perdió 3-0 ante Charlotte FC y posteriormente cayó 2-0 frente a FC Cincinnati, por lo que llega sin puntos y sin haber marcado un solo gol en el torneo.

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Del otro lado aparece un Columbus que marcha perfecto. El campeón de la Leagues Cup 2024 comenzó goleando 3-1 al Atlas y después derrotó 2-1 a Pachuca, resultado que lo dejó con seis puntos y muy cerca de los cuartos de final.

Será además el primer enfrentamiento oficial entre Columbus Crew y Pumas, con los estadounidenses buscando confirmar su clasificación y los universitarios intentando despedirse con una victoria.