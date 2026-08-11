La HORA EXACTA para ver Columbus Crew vs Pumas, partido de fase de grupos de la Leagues Cup 2026

El ScottsMiracle-Gro Field se prepara para albergar un duelo de contrastes este martes, cuando el Columbus Crew reciba a los Pumas de la UNAM en la actividad correspondiente a la fase de grupos de la Leagues Cup. El conjunto de la Major League Soccer parte con la urgencia y la encomienda de sumar los puntos necesarios que aseguren su boleto a la siguiente ronda, respaldado por el peso de jugar en condición de local y por una estructura táctica que suele manifestar mucha intensidad desde el primer minuto.



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¿A qué hora se juega el partido entre Columbus Crew vs Pumas?

Este encuentro estáprogramado para ser uno de los que inaugure la jornada 3 de la fase 1 de la Leagues Cup, el partido comenzará en punto de las 17:30 horas del centro de la Ciudad de México.

¿Cómo llega Pumas al partido?

La escuadra universitaria afronta este compromiso con la misión prioritaria de sacudirse la sequía ofensiva que ha condicionado su desempeño internacional. Tras acumular tropiezos consecutivos en el torneo, el cuadro del Pedregal busca corregir los errores en zona baja, recuperar la memoria futbolística y encontrar variantes en el último tercio del campo que le permitan despedirse de la competencia con una mejor cara, ya que de momento no suman ni un solo punto y ni una sola anotación.

¿Cómo llega Columbus Crew?

El conjunto estadounidense ha demostrado una notable capacidad para golpear temprano a sus adversarios en partidos pasados, apostando por la velocidad por las bandas y la creatividad de su mediocampo para desestabilizar bloques defensivos cerrados. Ante este escenario, la zaga de los felinos mexicanos deberá mostrar máxima concentración y solidez para contener la presión inicial que seguramente impondrán los locales respaldados por su afición.

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