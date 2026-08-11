Columbus Crew vs Pumas: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la transmisión HOY martes 11 de agosto, partido de fase de grupos de la Leagues Cup 2026; marcador online

Columbus Crew vs Pumas Columbus Crew vs Pumas

Pumas se juega el orgullo ante uno de los equipos más fuertes de la Leagues Cup 2026. Los universitarios enfrentan este martes al Columbus Crew en el ScottsMiracle-Gro Field, dentro de su tercer y último compromiso de la Fase Uno.

El panorama auriazul es complicado. Pumas perdió 3-0 ante Charlotte FC y posteriormente cayó 2-0 frente a FC Cincinnati, por lo que llega sin puntos y sin haber marcado un solo gol en el torneo.

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Del otro lado aparece un Columbus que marcha perfecto. El campeón de la Leagues Cup 2024 comenzó goleando 3-1 al Atlas y después derrotó 2-1 a Pachuca, resultado que lo dejó con seis puntos y muy cerca de los cuartos de final.

Será además el primer enfrentamiento oficial entre Columbus Crew y Pumas, con los estadounidenses buscando confirmar su clasificación y los universitarios intentando despedirse con una victoria.