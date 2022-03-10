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Fútbol

El Barcelona queda a deber ante el Galatasaray en la Europa League

El Barcelona no pudo en casa, el Camp Nou, contra el Galatasaray de Turquía, y compromete su sueño por clasificarse a los Cuartos de Final de la Europa League

Barcelona empata sin goles contra el Galatasaray

Escrito por: Azteca Deportes

Todo se define en Turquía. El Barcelona no pudo contra el Galatasaray en su casa, el Camp Nou, tras igualar sin goles en la ida de los Octavos de Final de la Europa League.

Aunque esta no es una situación nueva para los Culés, pues en los 16vos también igualaron en el partido de ida, como locales, ante el Napoli; para que en la vuelta no tuvieran piedad y derrotaran 4-1 a los italinos en su estadio.

¿Cuando se juega la vuelta entre Barcelona y Galatasaray de la Europa League?

El partido de vuelta se jugará el próximo jueves 17 de marzo, en el NEF Stadyumu, de Turquía, en punto de las 11:45 AM, encuentro que tendrán que enfrentar con sus figuras en caso de querer seguir avanzando en certamen continental.

Pero tendrán un problema, tres días más tarde se miden contra el Real Madrid, en una nueva edición del Clásico Español, por lo que Xavi Hernández tendrá que mover bien sus piezas en estos dos importantes encuentros.

Barcelona vs Galatarsaray | Previa

El Barcelona vs Galatasaray de la ida de los Octavos de Final de la Europa League, será un partidazo en donde el conjunto culé buscará dar un golpe de autoridad, rumbo a la siguiente ronda del torneo.

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Cobertura Barcelona vs Galatasaray EN VIVO

Estadísticas de Barcelona y Galatasaray

No cabe duda que el Barcelona ha recuperado su esencia o está en camino a con Xavi Hernández. En la ronda anterior golearon al Napoli en cancha ajena para conseguir el pase, mientras que en LaLiga ya se ubican en la tercera posición por encima del Atlético de Madrid y muy cerca del Sevilla, que está en la segunda plaza.

Barcelona
|REUTERS

Al Galatasaray le ha costado el torneo local. El conjunto turco marcha en la décimosegunda posición con 35 unidades, producto de nueve victorias, ocho empates y doce derrotas. A esta ronda de la Europa League llegan con la ilusión de pegarle a uno de los favoritos.

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