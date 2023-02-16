Barcelona y Manchester United empatan en partidazo de la Europa League

Todo se definirá en la vuelta. El Barcelona no pudo aprovechar la localía e igualó a dos goles con el Manchester United, en el Camp Nou, para que todo se resuelva en el partido de vuelta. Los goles fueron obra de Marcos Alonso y Raphinha por los culés, mientras que los Red Devils consiguieron anotar gracias a Marcus Rashford y un auto gol de Jules Koundé.

En encuentro por el pase a los Octavos de Final de la Europa League se disputará el próximo jueves 23 de febrero en Old Traford, casa de los ingleses, en punto de las 14:00 horas (tiempo del centro de México).

Barcelona vs Manchester United EN VIVO | 16vos de Final de la Europa League

Goool de Barcelona. Raphinha consiguió el empate, luego de un centro desde la banda derecha, que parecía, Robert Lewandowski había rematado, pero al final el central se lo dio al futbolista brasileño.

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Goool del Manchester United. En un tiro de esquina, el defensor Jules Kondé no pudo evitar marcar en propia puerta para adelantar a los visitantes.

Europa League

Repesca ida

Gol de Manchester United 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

2-1

Jules Kounde ⚽🇫🇷 Autogol pic.twitter.com/InYHTQfW2T — FutbolGol12 (@Gol12Futbol) February 16, 2023

Goool de Manchester United. Marcus Rashford empató el encuentro en el Camp Nou, luego de una gran jugada del delanetro de los Red Devils.

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Goool del Barcelona, Marcos Alonso abrió el marcador en el Camp Nou. En un tiro de esquina a segundo poste, el defensor remató de cabeza para poner en ventaja a los culés.

Marcos Alonso y un cabezazo que pone arriba al Barcelona. pic.twitter.com/6Ovrh7nPeX — Fútbol Vertical (@futbol_vertical) February 16, 2023

Arrancan los segundo 45 minutos en el Camp Nou entre el Barcelona y el Manchester United.

Así fue el primer tiempo entre el Barcelona y el Manchester United | Europa League

Al medio tiempo, los culés y el Manchester United se van sin tantos, donde la gran figura ha sido el arquero de los blaugranas Ter Stegen, con un par de importantes atajadas para lograr mantener el cero en su poteria.

Malas noticias para el Barcelona, al 42' sui gran figura, Pedri, salió lesionado del terreno de juego y tuvo que ser sustituido por Gavi, mientras tanto el marcador el encuentro sigue sin moverse.

🔄 Substitution:



↑🟢 Sergi Roberto

↓🔴 Pedri

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Después de 35 minutos siguen sin hacerse daño entre culés e ingleses. Aunque han habido jugadas de peligro, ninguno de los dos equipos han estado atinados para poder abrir el marcador en su favor.

Luego de 15 minutos de juego, el Barcelona y el Manchester United no se hacen daño en el marcador. Robert Lewandowski tuvo la primera oportunidad con un disparo que se fue desviado del marco de David de Gea, arquero de los Red Devils

Arranca el partido entre el Barcelona y le Manchester United en el Camp Nou

Previa Barcelona vs Manchester United | 16vos de final Europa League

El Camp Nou está de manteles largos y recirá el Barcelona vs Manchester United, luego de que los culés fracasaran en la Champions y solo lograran clasificarse a los 16vos de final de la Europa League. Quedaron eliminados de torneo más imporante de clubes en el Viejo Continente, tras finalizar en la tercera posición del Grupo C por detrás del Bayern Munich y el Inter de Milan.

Estadísticas Barcelina vs Manchester United EN VIVO | Europa League

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¿Cómo llegan Barcelona y el Manchester United a los 16vos de final de la Europa League?

Los blaugranas llegan como líderes de LaLiga con con 56 unidades y seis triunfos al hilo. Además siguen vivos en la Copa del Rey, donde se enfrentarán al Real Madrid, por lo que buscarán en busca de un triplete, tras ganarle también a los merengues, la Supercopa de España.

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Por su parte, el Manchester United marcha tercero en la Premier League, solo detrás del City y el Arsenal, que le llevan cinco puntos de diferencia. En tanto, en la Europa League, lograron avanzar a esta fase luego de clasificarse en el segundo lugar del Grupo E, por debajo de la Real Sociedad, que consiguió el boleto en primer lugar por la diferencia de goles.

Alineaciones confirmadas Barcelona vs Manchester United | Europa League

Barcelona

Portero: Ter Stegen

Defensas: Jules Kounde, Ronald Araújo, Marcos Alonso y Jordi Alba

Medios: Frenkie De Jong, Franck Kessie y Pedri

Delanteros: Raphinha, Gabi y Robert Lewandowski

Manchester United

Portero: David de Gea

Defensas: Aaron Wan-Bissaka, Rafael Varane, Luke Shaw y Tyrell Malacia

Medios: Casemiro, Fred, Marcos Rashford, Bruno Fernandes y Jadon Sancho

Delantero: Wout Weghorst