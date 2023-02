Partidos de la UEFA Europa League jueves 16 de febrero

Luego de la función de Champions, llegó el turno de la Europa League. Este jueves 16 de febrero del 2023, se disputarán los partidos de ida de los 16avos de Final del segundo torneo más importante a nivel de clubes en el Viejo Continente.

Barcelona y Manchester United son los grandes protagonistas de esta fase, pues se cruzarán entre ellos para pelear por un lugar en la siguiente ronda del certamen. Cabe recordar que los culés llegan tras quedar fuera de la fase de grupos de la Champions League.

¿Cómo se jugarán los Dieciseisavos de Final de la Europa League?

Cabe recordar que a partir de esta temporada, la Europa League tiene un nuevo formato. Hay equipos que clasifican directo a la ronda de Octavos de Final, que son los primeros de cada grupo, mientras que los que terminan en segundo, juegan la fase de Dieciseisavos.

Ellos se enfrentan a los equipos que llegan tras quedar fuera de la Champions League, es decir, los que terminan en el tercer lugar de cada uno de los grupos, del máximo torneo de clubes a nivel europeo. Es así como los partidos de Dieciseisavos de Final de este año, se jugarán así:

- Barcelona vs Manchester United

- Shakhtar Donetsk vs Stade Rennais

- Ajax vs Union Berlin

- Red Bull Salzburg vs Roma

- Juventus vs Nantes

- Sporting Lisboa vs Midtyjlland

- Bayer Leverkusen vs Monaco

- Sevilla vs PSV

¿Qué partidos de Europa League se juegan hoy jueves 16 de febrero?

Este jueves 16 de febrero, se jugarán los encuentros de ida de los Dieciseisavos de Final con participación mexicana, únicamente en el choque entre el Ajax y el Union Berlin. Edson Álvarez y Jorge Sánchez buscarán sumar minutos. En el caso del PSV y el Sevilla, ni Erick Gutiérrez, ni el ‘Tecatito’ Corona tendrán participación por lesión.

- Barcelona vs Manchester United - 11:45 AM

- Shakhtar Donetsk vs Stade Rennais - 11:45 AM

- Ajax vs Union Berlin - 11:45 AM

- Red Bull Salzburg vs Roma - 11:45 AM

- Juventus vs Nantes - 2:00 PM





- Sporting Lisboa vs Midtyjlland - 2:00 PM

- Bayer Leverkusen vs Monaco - 2:00 PM

- Sevilla vs PSV - 2:00 PM

