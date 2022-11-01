El Liverpool le quita el invicto al Napoli en la Champions League
Con el Chucky Lozano, 20 minutos en la cancha, el Napoli perdió el invicto en la Champions League, luego de caer ante el Liverpool, en Anfield
El Liverpool le quitó el invicto al Napoli. El conjunto inglés buscaba golear a los italianos con la esperanza de robarles el primer lugar del Grupo A de la Champions League, pero a pesar de la victoria clasificarán a la siguiente ronda en el segundo sitio.
Ambas escuadras consiguieron avanzar a los Octavos de Final con 15 unidades, pero los napolitanos se quedaron en la cima, gracias a la diferencia de goles, pues tenían 15, mientras que los ingleses, 10.
Mohamed Salah anota en el triunfo del Liverpool sobre el Napoli
En un duelo muy disputado en medio campo, el marcador se pudo abrir hasta el minuto 85. El egipcio, Mohamed Salah, anotó luego de un rebote, y así sumar tres puntos más los 'Reds', en la última fecha de la Fase de Grupos de la Champions League.
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Leo Skiri Østigård había conseguido marcar por los italianos, pero la jugada se revisó en el VAR y por fuera de lugar, fue anulado el tanto, que por un momento apagó Anfield. Ya en el último suspiro, Dawrin Nuñez sentenció el encuentro, en tiro de esquina.
Cobertura Liverpool vs Napoli EN VIVO | Champions League
Anfield está de manteles largos. Uno de los estadios más emblemáticos del Viejo Continente, recibe el Liverpool vs Napoli, en la última jornada de la Fase de Grupos de la Champions League, la fecha seis.
Para este encuentro, los italianos llegan como líderes del Grupo A con 15 unidades, cinco triunfos al hilo durante todo el certamen europeo; por su parte, los ingleses son segundos, con una derrota, justo frente a los napolitanos, y a pesar de un triunfo, no les alcanzaría para llegar a la cima del sector, por la diferencia de goles.
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Estadísticas Liverpool vs Napoli EN VIVO | Champions League
Alineaciones confirmadas Liverpool vs Napoli | Champions League
Liverpool
Portero: Alisson
Defensas: Alexander Arnold, Konaté, Van Dijk, Tsimikas
Medios: Fabinho, Milner, Thiago
Delanteros: C. Jones, Salah, Firmino
Napoli
Portero: Meret
Defensas: Olivera, Kim Min-Jae, Ostigard, Di Lorenzo
Medios: Zambo Anguissa, S. Lobotka, Ndombele
Delanteros: Kvaratskhelia, Osimehn y Politano
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