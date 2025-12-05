¿Se va a la B? Estos resultados consumarían el descenso del Santos de Neymar en el Brasileirao

Después de algunas semanas en las que el Santos estaba enormemente comprometido en el descenso, a falta de un partido para la culminación del Brasileirao el equipo liderado por Neymar Jr depende de sí mismo para mantenerse en la primera división, al menos, una temporada más.

Y es que, en medio de las críticas que Neymar ha recibido por las constantes lesiones que ha tenido, la realidad es que el astro carioca ha sido fundamental en el ascenso que Santos ha tenido en el último mes en el Brasileirao. Sin embargo, la guerra aún no ha terminado para él.

¿Qué resultados consumarían el descenso de Santos en el Brasileirao?

En estos momentos, y a falta de un partido para que termine la temporada, el Santos de Neymar se ubica en la posición 14 de la tabla general con 44 puntos y una diferencia de goles de -8. Vale recordar que en el Brasileirao descienden los últimos cuatro lugares, por lo que la diferencia de unidades entre el puesto 14 y el 18 es de solamente 3 puntos.

Después de dos victorias consecutivas, Santos depende de sí mismo para mantenerse en primera división si es que vence en su último partido al Cruzeiro, tercer lugar del Brasileirao. De hecho, una serie de combinaciones harían que Santos pueda colarse en la Copa Sudamericana, por lo que este juego será intenso para ellos.

Ahora bien, el descenso sigue en pie. El empate también le daría la salvación gracias a su diferencia de goles; sin embargo, si el Santos de Neymar pierde ante el Cruzeiro, el Vitoria obtiene el triunfo y el Internacional no gana su partido por seis goles de diferencia o más, entonces consumaría su llegada a la segunda división.

¿Cuáles son los números de Neymar en el Santos?

Neymar ha tenido un par de etapas en el Santos de Brasil, la primera antes de llegar al Barcelona y la segunda ahora, cuando vino proveniente de Arabia Saudita. En 252 compromisos disputados, mismos en los que acumula 20 mil 113 minutos, el brasileño registra 147 anotaciones y 70 asistencias .