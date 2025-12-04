Flamengo es campeón del Brasileirão y mete miedo a Cruz Azul a días del enfrentamiento del Derbi de las Américas en la Copa Intercontinental

Flamengo cerró una semana determinante en su calendario competitivo con la obtención del Brasileirão 2025 tras vencer 1-0 al Ceará en el Maracaná. El marcador se definió con un tanto de Samuel Lino en la primera mitad, resultado que mantuvo la diferencia en la tabla frente a Palmeiras, su principal perseguidor. El conjunto carioca alcanzó 78 puntos luego de 37 jornadas, con saldo de 23 triunfos, 9 empates y 5 derrotas. Con esta cifra se volvió inalcanzable en la clasificación, pese al triunfo del equipo paulista por 3-0 sobre Atlético Mineiro.

La consagración significó su octavo título de liga en la era moderna y el primero desde 2020, con esta marca, Flamengo empata a Santos en la segunda posición histórica y reduce la distancia respecto de Palmeiras, que acumula doce coronas.

Campeón de Liga y de Libertadores

El 29 de noviembre, en el Estadio Monumental de Lima, Flamengo superó 1-0 a Palmeiras en la final de la Copa Libertadores 2025. El gol llegó mediante un cabezazo de Danilo al minuto 67, después de un servicio de Giorgian de Arrascaeta.

Con ambos títulos, Flamengo cerró el año como campeón del Campeonato Carioca, la Supercopa de Brasil, la Copa de Brasil, la Copa Libertadores y ahora el Brasileirao. De acuerdo con los reportes oficiales, ningún club brasileño había reunido estas cinco coronas en un mismo periodo competitivo.

Derbi de las Américas

El próximo compromiso internacional está programado para el 10 de diciembre, donde Flamengo enfrentará al Cruz Azul en Qatar, a las 11:00 horas (hora centro de México), en el llamado Derbi de las Américas dentro de la Copa Intercontinental, torneo que reúne a los campeones regionales de la temporada. El equipo carioca llegará al encuentro con el doblete más reciente en su historial, mientras que la plantilla mexicana buscará frenar a un rival que acumula actividad decisiva durante la última semana.

Cruz Azul empató contra Tigres en las Semifinales de Ida , donde esperará avanzar el próximo sábado a la Final del Apertura 2025, y llegar con el empujón anímico frente al campeón de la Libertadores.