Oscar Piastri, por la historia en Abu Dhabi: ¿Qué necesita para ganar su primer título en la F1?

Este fin de semana las acciones de la temporada 2025 de la Fórmula 1 terminarán con el Gran Premio de Abu Dhabi, el cual podría ser histórico si es que Oscar Piastri se consagra en estas tierras. Ahora bien, ¿qué necesita el piloto para alcanzar su primer título de la F1?

Después de una temporada en la que McLaren ha dominado prácticamente de principio a fin, el GP de Abu Dhabi se presenta con tres pilotos que aún pueden ser campeones de la F1. Uno de ellos es Oscar Piastri, quien de obtenerlo se convertiría en campeón por primera vez a sus 24 años.

¿Qué necesita Oscar Piastri para ganar su primer título de F1?

En estos momentos, y después de varias carreras en donde fue el líder, Oscar Piastri se encuentra en el tercer lugar de la clasificación general de la F1 con 392 puntos. Arriba de él se ubican Max Verstappen y Lando Norris, quienes suman 396 y 408 puntos a unas horas del inicio del GP de Abu Dhabi, el último de la temporada.

Esto, en primera instancia, sugiere que Piastri ya no depende de sí mismo para ser el campeón de la Fórmula 1; sin embargo, aún tiene cierta esperanza. Y es que, si Oscar consigue el campeonato en la última carrera de la campaña, sus chances de ser el mejor de la misma aumentan, aunque para ello necesita una serie de combinaciones a destacar.

Con un triunfo, necesita que Lando Norris quede en sexto lugar o peor sin importar lo que haga Verstappen. Si queda en segundo lugar es necesario que su compañero de McLaren termine décimo o peor y Max no suba al podio. Finalmente, las esperanzas para él terminarán si queda en tercer puesto o fuera de los primeros 3 lugares.

¿Cuándo y a qué hora es el GP de Abu Dhabi de la F1?

El Gran Premio de Abu Dhabi , el cual terminará con la temporada 2025 de la Fórmula 1, se llevará a cabo este fin de semana. Según lo establecido por el calendario, esta carrera está programada para el domingo 7 de diciembre en punto de las 07:00 horas, tiempo centro de México.