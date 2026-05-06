CONFIRMADO: todos los resultados que harían que Tigres UANL sea local en la final de la Concachampions 2026

Tigres de la UANL le ganó a Nashville SC y disputará la final de la Concacaf Champions Cup 2026 ante el ganador entre Toluca y LAFC. Ahora el equipo de Nuevo León se centra en los posibles escenarios que harían que el partido definitorio se dispute en El Volcán.

Así como la IA predijo las semifinales de la Concachampions, ahora el equipo de Guido Pizarro está deseando que la final se juegue en su estadio, pues desde hace 2 ediciones se disputa en el estadio del equipo con más puntos sumando en octavos, cuartos y semis.

¿Por qué se juega la final de la Concacaf Champions Cup en un solo estadio?

En su artículo 12.12.5, la Concacaf establece: “El club mejor clasificado según la sección 12.13 (con más puntos) después de completar los Octavos de Final, Cuartos de Final y las Semifinales de la competición (sin incluir la primera ronda) será anfitrión de la Final”.

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¿Quién albergará la final de la Concacaf Champions Cup 2026? Los 4 escenarios

Escenario 1: Que el LAFC pierda el partido de vuelta ante Toluca pero aún así avance (3-2, 4-3, etc.). Así se quedaría estancado en 11 puntos y Tigres lo superaría con 12 puntos.

Que el LAFC pierda el partido de vuelta ante Toluca pero aún así avance (3-2, 4-3, etc.). Así se quedaría estancado en 11 puntos y Tigres lo superaría con 12 puntos. Escenario 2: Que el LAFC pierda el partido de vuelta 2-1 ante Toluca pero avance por penales. Así quedaría con 11 puntos y Tigres lo superaría con 12 puntos.

Que el LAFC pierda el partido de vuelta 2-1 ante Toluca pero avance por penales. Así quedaría con 11 puntos y Tigres lo superaría con 12 puntos. Escenario 3: ¿Y si LAFC y Toluca empatan? La final se jugaría en Los Ángeles porque tanto LAFC como Tigres terminarían con 12 puntos y la diferencia de gol le sirve a los angelinos.

¿Y si LAFC y Toluca empatan? La final se jugaría en Los Ángeles porque tanto LAFC como Tigres terminarían con 12 puntos y la diferencia de gol le sirve a los angelinos. Escenario 4: ¿Y si Toluca gana y avanza? La final se jugaría en el Nemesio Diez porque Tigres y Toluca quedarían con 12 puntos, pero la diferencia de gol ayuda a los Diablos Rojos.

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Puntos de cada equipo de la Concacaf Champions Cup 2026