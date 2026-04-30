Le pedimos a la IA que simule 100 veces las semifinales de vuelta de Concachampions y estos son los finalistas

Aunque Marcel Ruiz hizo algo sorprendente en la Concacaf Champions Cup 2026, Toluca perdió 2-1 contra LAFC en Estados Unidos. En tanto, la otra llave va 1-0 a favor de Tigres de la UANL contra Nashville, a falta de la revancha en México. Ante esto, le pedimos a la IA que simule 100 veces las semifinales de vuelta y dijo cuáles serían los finalistas de la Concachampions.

Así como la IA simuló los resultados de la Liguilla del Clausura 2026, ahora la inteligencia artificial de Gemini realizó 100 simulaciones de los partidos de vuelta considerando localía, bajas por lesión, forma actual y la regla del gol de visitante. En ese marco, la IA dio cierta ventaja para Toluca y Tigres.

Así serían los partidos de vuelta de la Concachampions, según Gemini

Llave de Tigres UANL vs. Nashville SC: Tigres avanza el 86% de las veces, en tanto, Nashville pasa de ronda el 14% de las veces. La localía de la U y la ausencia de Surridge en Nashville inclinan la balanza drásticamente. Los de Tenesse necesitan ganar por 2 goles o ganar marcando al menos 2 (ej. 1-2) para evitar los penales o la eliminación.

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Llave de Toluca vs. LAFC: Toluca avanza el 52% de las veces, mientras que LAFC pasa de ronda el 48% de las veces. Es la llave más pareja. Aunque los angelinos tienen a las estrellas individuales, el modelo favorece ligeramente a Toluca por el factor altitud y su racha como local. Un 1-0 a favor de los Diablos los pone en la final.

Con gol de último minuto, Los Ángeles se llevan la ventaja |MEXSPORT

Ésta será la final de la Concacaf Champions Cup 2026, según la IA

Basado en la mayoría de las simulaciones y la actualidad deportiva, la final más probable será Tigres UANL vs. Deportivo Toluca. Pues la U tiene una ventaja estructural casi insuperable tras ganar fuera de casa contra un Nashville mermado en ataque.

En tanto, Toluca tiene la ventaja táctica del gol de visitante y el dominio del entorno en “La Bombonera”. Aunque LAFC es temible con Son Heung-min, el desgaste físico en México suele pasarle factura a los equipos californianos en los minutos finales.