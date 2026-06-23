Resultados de HOY 22 de junio del Mundial 2026

Mucha actividad el día de hoy 22 de junio en la Copa Mundial de la FIFA 2026 y de paso récord histórico a primera hora en la historia del balompié mundial. La Selección de Argentina cumplió con los pronósticos y venció 2-0 a Austria, sin embargo, las portadas se las llevó Lionel Messi con su doblete que le dio el liderato en la tabla de goleo en las justas mundialistas.

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Más tarde entraron en acción dos grandes figuras que están llamados a romperla en Norteamérica 2026; Kylian Mbappé con Francia y Erling Haaland con Noruega. El primero de ellos comandó el triunfo de los suyos en una muy lluviosa Filadelfia ante Iraq, mientras que, el ariete del Manchester City no lució tanto, sin embargo, los nórdicos puntuaron ante los 'Leones de Teranga' en Nueva Jersey en uno de los compromisos más esperados en esta fase de grupos.

Resultados HOY 22 de junio del Mundial 2026

Argentina 2-0 Austria

Francia 3-0 Iraq

Noruega 3-2 Senegal

Argelia 2-1 Jordania

Partidos del 23 de junio del Mundial 2026

Portugal vs Uzbekistán (Grupo K) — 11:00

Estadio: NRG Stadium, Houston (EE.UU.)



Inglaterra vs Ghana (Grupo L) — 14:00

Estadio: Gillette Stadium, Boston (EE.UU.)



Panamá vs Croacia (Grupo L) — 17:00

Estadio: BMO Field, Toronto (Canadá)



Colombia vs RD Congo (Grupo K) — 20:00

Estadio: Estadio Akron, Guadalajara (México)

México vs Chequia por TV Azteca Deportes

Tenemos una cita este miércoles 24 de junio en punto de las 6:30 pm para seguir la transmisión de TV Azteca Deportes por Azteca Siete, la App de TV Azteca Deportes, la página de aztecadeportes.com y el canal de Azteca Deportes Network del choque entre la Selección Mexicana y el combinado europeo. Los dirigidos por Aguirre ya aseguraron el primer lugar, sin embargo querrán irse perfectos en la fase de grupos.

