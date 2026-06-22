Buenas noticias para Argentina: podría evitar a este rival temido en el Mundial 2026
En caso de avanzar a los 16vos de final, Argentina podría evadir un cruce complejo por los resultados que se dieron en el Grupo H de la Copa Mundial de la FIFA 2026™
El andar de la Selección Argentina en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ despierta el interés inmediato de todos los fanáticos respecto a los potenciales cruces eliminatorios en caso de pasar a la próxima ronda. El conjunto dirigido por Lionel Scaloni encabeza su zona con un rendimiento sólido y proyecta su clasificación a los dieciseisavos de final en el primer puesto de la tabla luego de la victoria frente a Austria, su máximo competidor en el Grupo J.
El reglamento de esta Copa Mundial de la FIFA 2026™ determina que el líder del Grupo J deberá medir sus fuerzas en 16vos contra el segundo clasificado del Grupo H, integrado por España, Uruguay, Cabo Verde y Arabia Saudita. Culminada la segunda fecha en el Grupo H, para sorpresa de muchos, las posiciones quedaron con España como líder con 4 puntos, Uruguay y Cabo Verde segundos, ambos con 2 puntos, y por último Arabia Saudita con 1 punto. Por tal motivo, en caso de que España le gane a Uruguay en la última fecha y haya un ganador entre Cabo Verde y Arabia Saudita, cualquiera de ambas selecciones quedaría en el segundo lugar del grupo y podría enfrentar a Argentina en 16vos de final.
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Argentina obtuvo su pase a los 16vos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™
El conjunto dirigido por Lionel Scaloni mira de reojo lo que sucede en el Grupo H, luego de vencer por 2-0 a Austria y con la cabeza ya prácticamente puesta en los 16vos de final.
Luego de la victoria con un doblete de Lionel Messi, que marcó su quinto gol en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y quedó en soledad como líder de la tabla histórica de goleadores, Argentina enfrentará a Jordania en la última jornada de esta fase. Según el resultado del conjunto jordano ante Argelia, la Albiceleste podría llegar a ese encuentro ya con el primer puesto de la zona asegurado.