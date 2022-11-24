Los resultados más sorpresivos en las Copas del Mundo | Qatar 2022

Han transcurrido 92 años desde que el balón rodara por primera vez en una Copa del Mundo con Uruguay 1930, certamen en el que la selección charrúa logró uno de sus dos campeonatos mundiales, pero la historia de la máxima fiesta del futbol cuenta con resultados que han quedado grabados por lo anecdótico que supuso su caso, como lo fue la derrota de Argentina frente a Arabia Saudita en Qatar 2022 por marcador de 2-1.

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Estados Unidos derrotó a Inglaterra

Volvía a disputarse una Copa del Mundo en Brasil 1950 tras la cancelación de los torneos de 1942 y 1946 a causa de la Segunda Guerra Mundial y el entonces "débil" Estados Unidos quedaba emparejado en el Grupo 2 junto a España, Chile e Inglaterra.

El hecho sorpresivo se suscitó en la segunda jornada de la fase de grupos cuando los norteamericanos derrotaron increíblemente al cuadro inglés por la mínima diferencia.

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Debut de Corea del Norte y victoria contra Italia

Aunque no cuenta con un buen historial en torneos mundialistas, con sus dos únicas participaciones, la selección norcoreana dio una de las sorpresas al ser el ganador del repechaje intercontinental ante Australia y con ello clasificarse por primera vez a una justa mundialista en Inglaterra 1966.

En dicho torneo, Corea del Norte compartió grupo con la Unión Soviética, Italia y Chile, siendo eliminados de manera increíble la "Azurra" y el combinado andino en fase de grupos, con una derrota del cuadro italiano a manos de los asiáticos por la mínima diferencia.

A la postre, los norcoreanos serían eliminados por Portugal en la instancia de cuartos de final.

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Primera derrota histórica de Argentina

El torneo de Italia 1990 trajo como una de las grandes sorpresas la eliminación de la Selección de Argentina, que se presentaba al torneo como el vigente campeón al haber conquistado México 1986, sin embargo no fue suficiente para evitar su eliminación en fase de grupos al terminar en tercer lugar de su grupo, siendo vencida por Camerún en su primer partido.

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Alemania e Italia vencidas por Argelia y Corea del Sur

Otra de las sorpresas acontecidas en Qatar 2022, fue la caída de Alemania a manos de Japón. Los "Samuráis Azules" remontaron un gol en contra para llevarse los tres puntos en la presentación de ambos en el Mundial, sin embargo, cabe recordar otro tropiezo histórico del cuadro teutón cuando fue derrotado por Argelia en la primera jornada de fase de grupos, no obstante los alemanes avanzarían como líderes de su sector.

Corea-Japón fue el primer mundial organizado en conjunto y en territorio asiático, en donde la escuadra de Corea del Sur alcanzó los cuartos de final tras imponerse a Italia por marcador de 2-1.

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