México: el país con más derrotas en Mundiales previo a Qatar 2022

La Copa del Mundo es la máxima aspiración para todas las selecciones del mundo afiliadas a la FIFA, como en cada edición este torneo se encuentra a la expectativa de nuevas marcas que podrían imponerse durante su celebración, por lo que hay que estar pendientes de los nuevos récords que el Mundial de Qatar 2022 podría traer consigo.

A lo largo de sus 16 participaciones, con las que se coloca como uno de los países que más veces han asistido al torneo de futbol más importnte, la Selección Mexicana, actualmente dirigida por el entrendor argentino, Gerardo "Tata" Martino ha impuesto las marcas de tener a dos jugadores con cinco mundiales disputados con el portero Antonio "La Tota" Carbajal (Brasil 1950, Suiza 1954, Suecia 1958, Chile 1962 e Inglaterra 1966) y el defensor Rafael Márquez, quien es también el único jugador en la historia que ha capitaneado a una selección en cinco mundiales (Corea-Japón 2002, Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y Rusia 2018), y próximamente el actual capitán Andrés Guardado.

Te puede interesar: Los datos más relevantes de la Selección Mexicana en Mundiales

‘Tata’ Martino revela a los 31 elegidos para gira en España

El negativo récord de México en los Mundiales

Sin embargo, no todo ha sido bueno para México en los mundiales al ostentar el récord del combinado nacional que más partidos ha perdido en una justa mundialista con un total de 27 en 57 encuentros jugados desde su primera aparición en una Copa del Mundo en Uruguay 1930, en la que debutó ante Francia en el partido inaugural con una derrota de 4-1 y cayendo posteriormente frente a Chile y Argentina.

Tuvieron que pasar 28 años para que México sumara su primer punto en la historia al empatar frente a Gales en Suecia 1958 y 32 para su primera victoria, en la que venció a Checoslovaquia por marcador de 3-1 en Chile 1962.

De igual manera, gracias a sus elecciones como sede en 1970 y en 1986, México se convirtió en el primer país en albergar dos ediciones de la Copa del Mundo, siendo estos torneos las únicas ocasiones en las que el combinado verde ha disputado la instancia de cuartos de final.

Qatar 2022 representará la partición número 17 en la que la Selección Azteca llegará con la misión de igualar o superar su mejor participación en México 1986 en la que llegó hasta los cuartos de final de manera invicta y terminó cayendo ante Alemania en tanda de penales.

Te puede interesar: Calendario completo de la Selección Mexicana previo a Qatar 2022