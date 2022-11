“Vamos a ganar los siguientes partidos” - Lionel Scaloni

La Copa del Mundo Qatar 2022 no deja de sorprender a los aficionados del futbol con las anécdotas y las sorpresas que se han dado tan solo en los primeros tres días de la competición, comenzando con Catar que se convirtió en la primera nación anfitriona en perder el partido inaugural y ahora con la Selección de Argentina que fue derrotada sorpresivamente por Arabia Saudita.

Lionel Scaloni

Ante la inesperada caída, el director técnico de la “Albiceleste”, Lionel Scaloni, lamentó la situación por la preparación y la racha invicta con la que llegaban a la máxima fiesta del futbol, sin embargo, aseguró que obtendrán los puntos en sus siguientes compromisos frente a México y Polonia.

“Mejor no podíamos llegar a esta competencia. Pero el fútbol es así y el Mundial tiene otras cosas. Se perdió pero nos vamos a levantar, a pelear los próximos dos partidos y los vamos a sacar adelante, no queda otra que levantarse y seguir adelante. No tenemos que analizar más que eso. Hoy es un día triste, pero hay que levantar cabeza y seguir”

Posteriormente, el estratega argentino mostró su desacuerdo al haber sido catalogados como favoritos para llevarse la victoria en este encuentro debido a lo inesperado que puede ser un certamen mundialista.

“Seguimos pensando de la misma manera. Antes del partido nos daban como favoritos, pero en un Mundial pueden pasar estas cosas. Hay que trabajar en los aspectos que no salieron bien”

Por último, Scaloni mencionó que la derrota no se debió a que su equipo fue superado físicamente al tener a todos su jugadores en óptimas condiciones para competir.

“No nos dieron vuelta el partido por cuestiones físicas. Veremos el reporte médico pero, en principio, la mayoría de los jugadores se encuentra bien”

