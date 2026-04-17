Completamente apartado: Así se entrena Anthony Martial en Rayados de Monterrey

A pesar de las grandes expectativas que hubo con su llegada, Anthony Martial está borrado en Rayados de Monterrey y todo indica que no volverá a jugar por lo que resta del Clausura 2026. En parte esto se da porque no cumplió con las expectativas que había con él y también por un supuesto caso de indisciplina, cuando se negó a ingresar al campo de juego en un partido.

A pesar de que Martial tuvo un buen gesto luego de ser borrado, todos los caminos apuntan a que el futbolista francés sufriría la rescisión de contrato con La Pandilla al finalizar el semestre. Pues el ex Manchester United sigue separado del plantel y hasta se entrena solo, lejos del resto de la plantilla de Rayados de Monterrey, demostrando que no forma parte de los planes.

Anthony Martial ya no es el jugador más valioso de Rayados de Monterrey|Getty Images

Anthony Martial sigue separado del plantel en las prácticas y su último partido con el club regiomontano fue el 18 de marzo ante Cruz Azul en la Concachampions. En tanto, su última convocatoria se dio el 22 de marzo en la derrota 2-3 con Chivas de Guadalajara, el encuentro en el que se dio la gran polémica. Por todo esto, ahora Martial se entrena alejado del grupo.

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La indisciplina que provoca que Anthony Martial se entrene apartado de Rayados de Monterrey

De acuerdo con la información de Felipe Galindo, el francés no ha cumplido con los objetivos mínimos de su contrato y sigue separado del grupo. A pesar de que hace todos sus ejercicios específicos, los realiza separado del resto del grupo. Todo indica que le armarán las maletas al finalizar el Clausura 2026.

Crédito: Mexsport

La razón por la que Martial se entrena apartado es que en el partido contra Chivas, el francés se negó a ingresar con el equipo perdiendo 0-3. Lo curioso es que el duelo terminó 2-3 y hasta hubo un penal en la última jugada del partido, que podría haber sido la igualdad.

Los pésimos números de Anthony Martial desde su llegada a Rayados de Monterrey

De acuerdo a los datos proporcionados por BeSoccer, sitio especializado en estadísticas de los jugadores, estos son los números de Anthony Martial en Rayados de Monterrey desde su llegada: