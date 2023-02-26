Resumen: Atlas 2-2 América | Jornada 9, Clausura 2023 | Liga BBVA MX

El uruguayo Brian Lozano se ratificó este sábado como uno de los jugadores más virtuosos del futbol mexicano, al convertir dos elegantes goles de larga distancia para darle al Atlas un empate 2-2 contra el América en el torneo Clausura 2023 de la Liga BBVA MX.

En la continuación de la novena jornada, Lozano anotó dos veces por los Rojinegros, en tanto que por América anotaron el uruguayo Jonathan Rodríguez y el mexicano Henry Martín.

América comenzó mejor y lo reflejó en el marcador, al ponerse por delante con 0-2.

En el minuto 31 Rodríguez convirtió de pierna derecha a pase del español Álvaro Fidalgo y en el 40 Henry Martín se confirmó como líder de los goleadores, con 10 dianas, con un gol en un servicio del paraguayo Richard Sánchez.

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Lozano apareció en el tiempo de prolongación de la mitad inicial y acercó al Atlas con un bello gol de tiro libre, lo cual levantó el ánimo de los Rojinegros, que comenzaron la segunda parte con dominio en la mitad de la cancha.

En el 68 López volvió a confirmar su buen momento de forma al convertir de larga distancia con un remate al ángulo para empatar el encuentro.

América aparece en el cuarto lugar con 17 puntos y Atlas permanece decimocuarto, con ocho.

