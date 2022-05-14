Resumen: La competencia E-Prix de Berlín R7|Formula E

Berlín, Alemania. El suizo piloto Edoardo Mortara (Rokit Venturi Racing) logró este sábado su segunda victoria de la presente temporada del Mundial de Fórmula E al ganar la primera de las dos carreras programadas para este fin de semana en la ciudad de Berlín.

Edoardo Mortara, que ya suma un total de cuatro triunfos en este certamen, en el que compite desde la campaña 2017 - 2018, ganó en la ciudad de Berlín desde la ‘pole’, la primera de su carrera, por delante del bicampeón francés Jean-Éric Vergne (DS Techeetah) y el belga Stoffel Vandoorne (Mercedes-EQ), que acabaron a cerca de dos segundos del helvético.

Stoffel Vandoorne es líder del campeonato

Stoffel Vandoorne se sitúa como líder del campeonato con 96 puntos, tres más que Jean-Éric Vergne. Edoardo Mortara es cuarto con 77.

Este domingo se disputa la segunda carrera del fin de semana enla ciudad de Berlín, que será la octava del campeonato para coches con propulsión eléctrica.