Resumen completo: E-Prix de Berlín R8 | Formula E

El defensor del título, el neerlandés Nyck de Vries (Mercedes-EQ), logró este domingo su tercer triunfo -segundo de la temporada- en el Mundial de Fórmula E al ganar la octava cita de 2022, la segunda de las programadas para este fin de semana en Berlín.

De Vries, actual campeón del certamen, ganó la prueba inaugural, a finales de enero en Riad, y este domingo volvió a vencer, esta vez con autoridad, desde el tercer puesto de la parrilla y con 2.454 segundos de margen sobre el segundo, el suizo Edoardo Mortara (Rokit Venturi Racing), ganador de la carrera del sábado y que en la segunda sumó además puntos por la ‘pole’ y la vuelta rápida.

Como ya hizo el sábado, completó el podio, a casi siete segundos, el belga Stoffel Vandoorne (Mercedes-EQ), que se mantiene como líder del campeonato con 111 puntos, doce más que Mortara y 16 de margen sobre el francés Jean-Éric Vergne (DS Techeetah), noveno este domingo en el segundo Berlín ePrix.?

¿Cuál es la próxima carrera de la Formula E?

El Mundial de coches con propulsión eléctrica se reanudará el 4 de junio en Yakarta, escenario de la novena de las 16 carreras del campeonato.