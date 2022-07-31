Resumen: E-Prix de Londres R14 | Formula E

El piloto brasileño Lucas di Grassi consiguió de manera autoritaria su primera victoria con el ROKiT Venturi Racing en la 14ª ronda del SABIC London E-Prix, superando al ganador de la 13ª ronda, Jake Dennis de la escudería de Avalanche Andretti, en una reñida y estratégica batalla de 38 vueltas en el desafiante circuito urbano de 2.14 km del ExCeL London.

Di Grassi salió de la última de las tres activaciones obligatorias del ATTACK MODE con lo suficiente como para asegurarse de que pasaría por delante de un Jake Dennis en plena forma cuando el británico se lanzó a por su último impulso de 30kW. Dennis, el favorito de la afición local, había seguido su victoria de ayer con una salida desde la Pole Position de Julius Bär, pero el brasileño amplió su ventaja en las últimas vueltas en el TAG Heuer Added Time para hacerse con la bandera a cuadros.

