E-Prix de Londres R15, Resumen completo | Formula E

Dennis sobrevivió a dos pasadas fallidas por el bucle ATTACK MODE, a la fuerte presión de su rival más cercano y poleman Nick Cassidy (Envision Racing), así como a dos banderas rojas, para convertirse en el primer campeón mundial británico de Formula E.

El título es el primero de Andretti en la Formula E -el equipo estadounidense forma parte de la serie desde el primer día- y el primer título mundial de la FIA para Dennis.

El británico llegó a la carrera con 24 puntos de ventaja sobre Nick Cassidy, quien sumó tres puntos antes de que empezara la carrera al conseguir la Pole Position de Julius Bär.

El neozelandés lideró los primeros compases antes de ceder la primera posición al ganador final y compatriota Evans en la vuelta 11 y la segunda a su compañero de equipo Sébastien Buemi.