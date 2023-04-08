Resumen Xolos 1-2 Querétaro | Liga BBVA MX | Jornada 14 Clausura 2023

Querétaro termina con la maldición y por fin ganó de visita luego de tres años y 50 partidos sin conocer la victoria en patio ajeno.

Al minuto 31, el cuadro de los Gallos se pusieron 1-0 por conducto de José Zuñiga; en la segunda mitad, el segundo de los de Mauro Gerk llegó al minuto 55 gracias Ángel Sepúlveda.

En el 90, Joaquín Montecinos acortó distancias en la perrera más grande de México, ese tanto llegó muy tarde pese a la insistencia del cuadro de Miguel Herrera, quien llegó con triunfos importantes, pero en las últimas jornadas no ha tenido los resultados esperados.

Próximos partidos de Xolos y Querétaro

En la jornada 15 del certamen, los Xolos de Tijuana se meterá al Kraken para medirse al Mazatlán FC, este àrtido lo podrás disfrutar en el fabuloso Viernes Botanero de FUT Azteca, por su parte Gallos se medirá ante Tigres.

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