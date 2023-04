Chicharito Hernández no estaría en amistoso contra Estados Unidos

Para la segunda convocatoria de la era Diego Cocca al frente de la Selección Mexicana, Chicharito Hernández no ha recibido un acercamiento por parte del cuerpo técnico para volver a vestir los colores tricolores; así lo reveló David Medrano, quien aseguró que el entrenador argentino se la jugaría con Alexis Vega y Henry Martín para el partido amistoso contra Estados Unidos.

VER AQUÍ EN VIVO Y GRATIS EL PARTIDO AMISTOSO: MÉXICO VS ESTADOS UNIDOS

Igualmente, David Medrano estableció que se necesitaría una negociación con el LA Galaxy, actual club del delantero mexicano, para una posible convocatoria de Javier Hernández, ya que el partido no corresponde a fecha FIFA sino es amistoso y los clubes no están obligados a prestar a sus jugadores.

RESUMEN: México 2-2 Jamaica en el Estadio Azteca | CONCACAF Nations League

Te puede interesar: Carlos Vela habría sido contactado por Diego Cocca para la Selección Mexicana

En caso de que no se concrete el regresó de Javier ‘Chicharito’ Hernández a la Selección Mexicana, Diego Cocca llamaría a Alexis Vega, Henry Martín y Roberto de la Rosa para ocupar el puesto en el eje del ataque durante el compromiso de carácter amistoso contra el combinado de las barras y las estrellas.

Las complicaciones de Diego Cocca para la convocatoria contra Estados Unidos

Además de la posible ausencia de Javier Hernández, Diego Cocca podría no contar con los jugadores de Chivas para el compromiso ante Estados Unidos, ya que Veljko Paunović, entrenador del conjunto rojiblanco, confesó que El Rebaño Sagrado no está obligado a prestar sus elementos; igualmente, al duelo amistoso no serían contemplados los futbolistas de Tigres.

Te puede interesar: VIDEO: Héctor Herrera luce sus habilidades con los Rockets en la NBA

¿Cómo y dónde ver el partido amistoso México vs Estados Unidos?

El partido amistoso México vs Estados Unidos, del próximo miércoles 19 de abril en Phoenix, Arizona, podrás disfrutarlo a través de Azteca 7 con las narraciones inigualables de Fut Azteca. Además, el compromiso estará disponible a través de la plataformas digitales de Azteca Deportes: sitio web: https://www.tvazteca.com/aztecadeportes/ y aplicación oficial.