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Resumen: Guadalajara 2-4 América | Jornada 12, Clausura 2023 | Liga BBVA MX

América fue a Guadalajara y le dio una cubetada de agua fría a las Chivas, pues terminaron ganando el partido por marcador de 2-4, en el Clásico Nacional

Por: Fernando Campos

América fue a Guadalajara y le dio una cubetada de agua fría a las Chivas, pues terminaron ganando el partido por marcador de 2-4, en el Clásico Nacional, correspondiente a la Jornada 12 del Clausura 2023 y que se disputó en la cancha del estadio Akron.

Al medio tiempo las Águilas se fueron con ventaja de 3-0, gracias a los tantos del ‘Cabecita’ Rodríguez, que consiguió doblete, y uno más de Leo Suárez y así encaminarse a su sexta victoria del torneo, y así escalar a la segunda posición de la Tabla General con 23 unidades, una más que el Toluca.

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Para hacerlo aún más aparatoso, Herny Martín, el goleador del torneo, consiguió el 4-0, y así llegar a 11 anotaciones en lo que va del certamen, e igualar su propio récord, pues el tanto fue el sexto que le mete a las Chivas.

Con el Rebaño Sagrado sobre la lona, el América aflojó y los de Paunovic lograron acercarse ligeramente en el marcador. Primero un autogol de Emilio Lara rompió el cero y a 19 minutos del final Sergio Flores hizo más decoroso el marcador. Al final del partido, expulsaron al ‘Pocho’ Guzmán, aparentemente por reclamarle al árbitro central.

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