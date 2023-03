Revelan que Dani Alves organiza cascaritas en prisión

Dani Alves está cerca de cumplir dos meses en prisión y no deja de sorprender su liderazgo pues ahora el brasileño se ha convertido en el principal creador de partidos de futbol en el centro penitenciario de Can Brians.

Con información de medios españoles, debido al incremento de los partidos, las peticiones de ropa deportiva por parte de los internos también han aumentado.

Muchos quieren jugar en la misma cancha que el ex jugador del Barcelona y comentan que Dani Alves tiene una gran conexión con los demás reos ya que tienen pláticas largas.

Además, su abogada confesó que el ex de Pumas se siente de buen humor y confía que se pueda comprobar su inocencia.

Separación de Dani Alves con Joana

La separación se dio a conocer después de que la modelo Joana Sanz, anunció a través de redes sociales su separación definitiva con Dani Alves.

Todo fue por una carta que publicó en su Instagram en la que cuenta su forma de sentir, a lo que se ha enfrentado en estos días, confesó que seguirá a lado del jugador pero no como su pareja y que con este escrito cerraba la etapa.

“Siempre estuvo cuando más lo necesitaba. Siempre me apoyó en todo, siempre me impulsó a crecer, siempre cariñoso, atento... Me cuesta tanto aceptar que esa persona pudiera romperme en mil pedazos. Creo que me va a costar años de vida sacar años de vida su forma de mirarme, esa forma como si yo fuera lo más increíble del mundo y joder, si, soy increíble. Soy increíble porque soy trabajadora, independiente, inteligente, detallista, cariñosa, divertida, fiel y humana. Tan humana que a pesar del daño que me ha causado sigo estando aquí a su lado. Sigo y seguiré estando, pero de otra forma. Lo amo y lo amaré siempre. Quien diga que el amor se olvida se está auto engañando o no amó de verdad. Pero me amo, me respeto y me valoro mucho más yo a mí misma. Perdonar alivia, así que me quedo con lo mágico y cierro una etapa de mi vida que comenzó el 18/05/15. Doy gracias por las oportunidades y aprendizajes que la vida me da, por más difíciles que sean, aquí está una mujer fuerte que pasa a la siguiente etapa de su vida”.

