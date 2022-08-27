Resumen: Mazatlán 1-3 América | Jornada 11 | Liga BBVA MX

Las Águilas del América derrotaron en el ‘Viernes Botanero’ por 1-3 al Mazatlán y se convirtieron en el nuevo líder del torneo Apertura 2022 de la Liga BBVA MX, en el que sumaron su sexto triunfo consecutivo.

En la jornada 11 del campeonato el chileno Diego Valdés, el mexicano Henry Martín y el uruguayo Sebastián Cáceres anotaron por las Águilas que llegaron a siete victorias, un empate, tres derrotas y 22 puntos, uno más que Monterrey y Toluca.

En Mazatlán, en el Pacífico mexicano, el equipo de casa dio un buen primer tiempo y comenzó con ventaja por un autogol de Valdés en el minuto 12, pero en el 39 el propio sudamericano pagó la deuda con un gol de derecha al ángulo, a pase del español Álvaro Fidalgo.

Después del gol, las Águilas del entrenador argentino Fernando Ortiz se hicieron dueñas del partido. En el 45 Martín se confirmó como líder de los goleadores con siete dianas, al anotar de zurda a pase de Miguel Layún, para el 1-2.

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América comenzó el segundo tiempo con líneas adelantadas y en el 49 anotó su tercer tanto con un cabezazo de Cáceres, en otra asistencia de Fidalgo.

El Mazatlán sufrió en el 58 la expulsión de Carlos Vargas, por doble amonestación, lo cual dejó al equipo local sin herramientas para darle la vuelta al partido. Con dos triunfos, cinco empates y cuatro derrotas, Mazatlán aparece decimotercero de la tabla.

América suma seis victorias en seis salidas en agosto, con 19 goles a favor y tres en contra, lo cual ilustra el momento de elevada forma deportiva del conjunto azulcrema.