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Resumen: México 1-0 Panamá | Final, Copa Oro 2023

Este domingo 16 de junio, en el Estadio SoFi de Los Ángeles, con gol de Santiago Giménez, México venció a Panamá en la final de la edición 2023 de la Copa Oro

Por: Azteca Deportes

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