Resumen: Rayados 2-1 Necaxa | Jornada 8, Clausura 2023 | Liga BBVA MX

El argentino Germán Berterame convirtió un gol en tiempo de reposición para darle a los Rayados de Monterrey un triunfo por 2-1 sobre Necaxa, con el que se confirmó como líder del Clausura 2023 del fútbol mexicano.

En la continuación de la octava jornada del campeonato, los argentinos Rogelio Funes Mori y Berterame anotaron por Monterrey, que sumó su séptimo juego ganado en fila, y el español Edgar Méndez descontó por Necaxa.

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Si bien dominaron, los Rayados no hicieron daño en la primera mitad en la que el uruguayo Rodrigo Aguirre falló un penalti.

En la segunda parte, Monterrey salió por la victoria y en el minuto 60 tomó ventaja, con un gol de Funes Mori, de derecha cruzado a pase de Berterame.

Cuando los Rayados lucían dominantes, Víctor Guzmán cometió una mano en el área y provocó un penalti, bien cobrado en el 73 por Méndez, quien convirtió su cuarto gol del campeonato, para el 1-1.

Necaxa defendió bien y parecía en condiciones de mantener el empate, pero en el 92 Berterame convirtió de cabeza en un tiro de esquina para darle a su equipo la victoria.