¿Cuántas posibilidades tiene Joaquín Moreno de quedarse como técnico de Cruz Azul?

La Máquina de Cruz Azul ganó por primera vez en el Clausura 2023 tras ocho jornadas y dos partidos pendientes en el inicio del campeonato del fútbol mexicano. El primer triunfo llegó con Joaquín Moreno como entrenador interino tras el cese de Raúl “Potro” Gutiérrez, ¿Pero qué tantas posibilidades tendría de quedarse en el banquillo celeste?

La realidad es que la directiva cementera está muy cerca de elegir al próximo entrenador de la Máquina y el candidato saldrá entre Antonio “Turco” Mohamed y Hugo Sánchez, pero tras la victoria de 1-3 frente a la Franja, comenzó a sonar la posibilidad de la continuidad de Joaquín Moreno aunque esa opción luce bastante alejada.

Cruz Azul gana ante Puebla y Moreno tiene confianza de la afición

Joaquín Moreno, junto a Joel Huiqui y Alan Cruz fueron informados que sólo serían el cuerpo técnico del primer equipo en lo que se analizaba y elegía al nuevo entrenador, incluso este fin de semana, Joel Huiqui dobleteó dirigiendo a la Sub 20 y siendo auxiliar del primer equipo.

“Me dan el anuncio y me dicen que será interinato en lo que están buscando y están negociando con el perfil para dirigir al club y yo tengo que apoyar y aportar mientras, luego en pensar también si tengo aspiración o no. Los técnicos o el que venga a este equipo será apoyado, yo sé que uno tiene aspiraciones de seguir creciendo y dónde uno pueda aportar, yo doy ese apoyo desde adentro la aspiración, mientras yo me prepararé", mencionó Joaquín Moreno tras el triunfo en Puebla.

Por otro lado, el nuevo estratega destacó el cambio en el estado anímico de los futbolistas luego de conseguir ganar por primera vez en el actual certámen.

“Cuando tienes estos cambios y cuando no se dan resultados sufres, las cosas que no se te dan y muchos de ellos tenían esa revancha, había que hablar con ellos y es lo que me permitió", finalizó el técnico.

Cruz Azul recibirá al Atlas a mitad de semana en el estadio Azteca y luego a Juárez FC en duelo correspondiente a la Jornada 9 del Clausura 2023.

