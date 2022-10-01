Resumen: Rayados 0-0 Pachuca | Jornada 17 | Liga BBVA MX

Se acabó la temporada regular para los Rayados de Monterrey y Pachuca, ambos equipos se metieron de manera directa a la liguilla del Apertura 2022.

Los Rayados de Monterrey empataron sin anotaciones ante los Tuzos de Pachuca en duelo correspondiente a la jornada 17 del Apertura 2022 de la Liga BBVA MX, con este resultado ambas escuadras aseguraron quedar en las primeras posiciones del certamen.

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¿Cuándo se jugarán los Cuartos de Final del Apertura 2022?

Los cuartos de final para la Pandilla y Tuzos tendrán que esperar, pues tendrán una semana y media de descanso en lo que se juega el repechaje del torneo, estos equipos conocerán rival hasta el 9 de octubre que culminé la etapa de repesca.

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