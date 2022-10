América sabe que la liguilla será otro torneo pese a terminar líderes

El América finalizó otro torneo como líder general y emuló las buenas participaciones que tuvo en las tres últimas fases regulares. En dichas ocasiones, sus liguillas fueron decepcionantes, algo que su director técnico, Fernando Ortíz, no planea repetir, aunque se rehúsa a compartir la fórmula que empleará para evitarlo.

“(Hay que) aprender de lo que uno ha vivido y experiencias anteriores. Quedará puertas adentro lo que haremos para no volver a cometer esos errores. La Liguilla es otro torneo aparte y el 12 tiene las mismas posibilidades que nosotros, que calificamos primero. Haremos ajustes en estos 10 días y afrontaremos esta Liguilla de la misma manera que el torneo”, dijo al término del duelo contra el Puebla.

Te puede interesar: Fernando Ortiz: la solución del América está en casa

México 2-3 Colombia | Resumen | Amistoso rumbo a Qatar 2022

El análisis del ‘Tano’ Ortíz para la liguilla

El ‘Tano’ hizo un breve análisis de lo realizado por sus dirigidos a lo largo de las 17 fechas del presente certamen.

“Hoy logramos finalizar un torneo que, si bien no arrancamos de la mejor manera, lo culminamos de forma destacada. Si bien teníamos la posibilidad de seguir arriba y dependía de nosotros, tengo a unos jugadores tremendos. Entienden el mensaje que uno les baja para entender el partido, hoy no fue lo que veníamos mostrando, pero esa era la idea. Sabíamos que Puebla, teniendo más la pelota, iba a haber espacios”, señaló.

MEXSPORT

A pesar de la racha de 12 encuentros sin derrota, el estratega enfatizó la necesidad de mantener un alto ritmo durante la semana que tendrán para descansar y analizar a sus posibles rivales.

“Quizá no nos damos cuenta lo que logramos el último mes, pero para mí no hemos logrado. Está en mí y en el cuerpo técnico mantener la intensidad. Es normal relajarse cuando consigues algo propuesto, pero, si no entrenamos, no vamos a estar preparados para encarar una Liguilla que es diferente”, opinó.

Con respecto a Henry Martín y la oportunidad que se le escapó de consagrase campeón de goleo, el timonel argentino sentenció: “Tuvo y tendrá el apoyo incondicional mío hasta el último minuto. Ha conseguido algo en lo personal, porque no es fácil ser el goleador de un equipo tan importante. Tendrá mi apoyo a la hora de seguir siendo el nueve del América”.

Te puede interesar: Benedetti ¿se queda en Mazatlán o regresa al América?