México consigue una victoria de oro: análisis completo del triunfo sobre Corea del Sur

La Selección Mexicana dio un paso fundamental en la Copa Mundial de la FIFA 2026 al vencer 1-0 a Corea del Sur en la fase de grupos. En Los Protagonistas Extra desmenuzamos las claves del triunfo del Tricolor, desde el gol de Luis Romo hasta la destacada actuación de Tala Rangel bajo los tres palos. Además, analizamos las oportunidades que México dejó escapar, el desempeño individual de los jugadores, las decisiones tácticas y lo que necesita el equipo para asegurar su clasificación a los octavos de final. ¡No te pierdas el análisis más completo de una noche que hizo vibrar a toda la afición mexicana!

