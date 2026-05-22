¿Revancha? Pumas le arrebató un titulo hace 15 años y ahora está cerca de ser CAMPEÓN

El actual entrenador de Cruz Azul ha tenido números de locura en su etapa como "bombero" tras la salida de Nicolás Larcamón en la última jornada del Clausura 2026, Joel Huiqui revivió a un equipo que llevaba 9 partidos sin ganar, con todo por ganar por delante.

En las vísperas de la final de vuelta del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX, después de que Huiqui llevó a su Cruz Azul con el corazón en la mano al eliminar a Atlas y a Chivas, y tras la final de ida donde La Máquina empató sin goles contra Pumas en la cancha del Estadio Ciudad de los Deportes, el entrenador tiene una cita con el destino, donde el futbol le otorgó una revancha.

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¿Cómo fue el título que Pumas le arrebató a Joel Huiqui en 2011?

El 22 de mayo de 2011, Joel Huiqui jugó una de las finales más importantes de su carrera como defensa central de Monarcas Morelia. El partido definitivo se disputó en el Estadio Olímpico Universitario contra los Pumas, luego de que ambos equipos empataran en el juego de ida en el Estadio Morelos.

Durante gran parte del encuentro, Huiqui logró mantener a su defensa ordenada y el partido estuvo muy parejo. De hecho, cuando Pumas se adelantó con un gol de penal de Francisco Palencia, Morelia respondió rápido y empató con otro penal de Jaime Lozano, dejando todo abierto para cualquiera de los dos.

Sin embargo, el título se le escapó a Huiqui en los minutos finales por una jugada individual. Al minuto 77, el joven jugador de Pumas, Javier Cortés, tomó el balón, entró al área y logró quitarse la marca directa de Joel Huiqui. Tras superar al defensa, Cortés disparó y anotó el 2-1 definitivo a favor de la UNAM.

Con ese gol, Pumas se coronó campeón de liga frente a su gente. Quince años después, en este Clausura 2026, Huiqui vuelve a toparse con Pumas en una final, pero ahora buscando su revancha desde el banquillo de Cruz Azul.

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Ahora, La Máquina llega a CU con la misión de ganar tras el 0-0 en la ida si quiere llevarse el título en los 90 minutos reglamentarios. Al ya no haber criterio de desempate, se espera que ambos equipos salgan a buscar el partido. Joel Huiqui tiene la oportunidad de revancha ante Pumas y de consagrarse como técnico campeón con Cruz Azul, algo que no consigue un estratega mexicano desde el Invierno de 1997. Además, según los reportes, su continuidad en el banquillo se aseguraría si levanta la copa de la Liga BBVA MX.

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