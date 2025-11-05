Sufrió fractura de mandíbula, fue campeón del mundo y cumplió 13 años de carrera en el boxeo profesional

El peleador mexicano Oscar Valdez ha cumplido 13 años como boxeador profesional, teniendo una carrera llena de pasión, entrega, triunfos y algunas caídas que también han forjado al peleador oriundo de Nogales, Sonora.

Oscar Valdez es sin duda uno de los peleadores más revelantes de la última década, con campeonatos en la división de los pesos pluma y los superplumas; ha enfrentado a los mejores contrincantes en esa categoría y su trayectoria sigue vigente aunque está en el ocaso de la misma.

Así fue el debut de Oscar Valdez en 2012

Valdez, de 34 años de edad, debutó el 3 de noviembre de 2012, en un combate celebrado en el Centro de usos múltiples de Hermosillo, Sonora, donde venció a Ángel Prado en dos rounds del duelo pactado a seis asaltos.

Oscar Valdez ese mismo año peleó un mes después y noqueó en el segundo rollo a Corben Page, en Texas Station Casino, de Las Vegas Nevada.

Su carrera despegó luego de 52 peleas en el terreno amateur, contando desde el 6 de diciembre del 2007 en la que ganó 43 peleas y perdió 9 combates, siendo un gran exponente del pugulismo amateur.

Los campeonatos de Oscar Valdez en el pugilismo profesional

El primer campeonato de Oscar Valdez llegó el 23 de julio del 2016, cuando dio cuenta de Matías Rueda en Las Vegas, cuando el cetro pluma de la Organización Mundial de Boxeo, estaba vacante, derrotando apenas en el segundo round de 12.

Hizo seis defensas exitosas de dicha corona hasta que subió de categoría, llegando otra chance de título del mundo el 20 de febrero del 2021, cuando derrotó de forma excelsa a Miguel Berchelt noqueándolo en el round 10, para llevarse a su cintura el cetro superpluma del CMB.

Esa corona la perdió ante Shakur Stevenson en abril del 2022, pero perdiendo ante una figura mundial que sigue invicto.

Su récord actualmente está en 33 peleas ganadas con 24 nocauts y tres derrotas con un nocaut.

El día que le rompieron la mandíbula a Oscar Valdez

Uno de los momentos más comentados en la carrera de Valdez, fue el combate en 2018 cuando le ganó a Scott Quigg , pero estando condicionado desde el quinto asalto, cuando le rompieron la mandíbula.

Con ese padecimiento en el ring salió adelante, ganó y dejó claro que sería una bestia siempre sobre el encordado.