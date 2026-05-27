Revelan 11 ideal del Clausura 2026, con 4 jugadores del equipo campeón

El pasado 16 de mayo se celebró la Final del torneo Clausura 2026 Expansión MX, en donde el cuadro de Tepatilán se logró coronar monarca de la temporada con un 1-0 global, lo suficiente para dar la vuelta y dejar tendido a la Jaiba Brava que se quedó en la orilla. Fue tal el desempeño del Tepa, que al aunciarse el 11 ideal acaparan la mayoría de las posiciones, incluyendo la de entrenador.

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El equipo derrotado en la Final tiene a un jugador en el 11 ideal, al igual que Morelia, Mineros, Cancún y Tapatío; Club Atlético La Paz aportó dos elementos tras su destacado torneo, aunque no les alcanzó para llegar a la Final.

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Este es el 11 ideal del Clausura 2026 en Expansión MX

Gustavo Gutiérrez - Tepatitlán - MVP

Arturo Palma - Morelia

Carlos Robles - La Paz

Maximiliano Pinela - Tepatitlán

Diego García - Jaiba Brava

José Ávila - Mineros

Edgar Alaffita - La Paz

Wiliam Guzmán - Tepatitlán

Amaury Escoto - Tepatitlán

José Rodríguez - Cancún

Vladimir Moragrega - Tapatío

* DT Gabriel Pereyra – Tepatitlán

Ofensiva de lujo en el 11 ideal del Expansión MX

En este 11 ideal además aparecen los dos goleadores del certamen, José Rodriguez de Cancún FC quien marcó 10 goles a lo largo de la campaña y no podría quedarse fuera de ese llamado.

También está en el 11 ideal el atacante de Tapatío Vladimir Moragrega, jugador que con 10 tantos quedó también en el liderato de goleo del Expansión Clausura 2026.

Otro jugador que aparece es Amaury Escoto quien logró marcar cinco goles en la campaña con el equipo campeón Tepatilán.