OFICIAL: Selección Nacional revela convocatoria final para el PARTIDO INAUGURAL de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

A dos semanas del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, ya hay una lista final para el juego inaugural entre la Selección Mexicana y Sudáfrica, encuentro a disputarse el jueves 11 de junio en el Estadio Ciudad de México en punto de las 13:00 horas..

Dirigidos por Hugo Broos, el conjunto sudafricano ha dado la convocatoria de 26 jugadores para disputar el certamen con sede en México, Estados Unidos y Canadá.

Y es que el pasado 21 de mayo, el entrenador de los 'Bafana Bafana' dio la lista preliminar que contemplaba a 32 jugadores. Este 27 de mayo, la Casa de Huéspedes Presidencial Sefako Makgatho fue sede del evento en el que se dio el banderazo de la Selección de Sudáfrica para encarar la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

Previo a su debut ante México en el certamen del verano, Sudáfrica se va a enfrentar a Nicaragua el 29 de mayo, último compromiso para cerrar su preparación para la competencia en la que comparten el Grupo A junto a la Selección Mexicana, Corea del Sur y República Checa.

El primer partido de Sudáfrica será ante México en el juego inaugural el 11 de junio. Posteriormente, en la Fecha 2 se van a enfrentar a República Checa el 18 de uno en Atlanta. Finalmente, cerrarán la Fase de Grupos contra Corea del Sur, encuentro a disputarse el 27 de junio en el Estadio Monterrey.

Convocatoria de Sudáfrica para la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Porteros:

Ronwen Williams (Mamelodi Sundowns)

Ricardo Goss (Mamelodi Sundowns)

Sipho Chaine (Orlando Pirates)

Defensas:

Khuliso Mudau (Mamelodi Sundowns)

Nkosinathi Sibsi (Orlando Pirates)

Ime Okon (Hannover 96)

Khulumani Ndamane (Mamelodi Sundowns)

Aubrey Modiba (Mamelodi Sundowns)

Samukelo Kabini (Molde FK)

Thabang Matuludi (Polokwane City)

Olwethu Makhanya (Philadelphia Union)

Kamogelo Sebelebele (Orlando Pirates)

Bradley Cross (Kaizer Chiefs)

Mbekezeli Mbokazi (Chicago Fire)

Mediocampistas:

Teboho Mokoena (Mamelodi Sundowns)

Thalente Mbatha (Orlando Pirates)

Sphephelo Sithole (Tondela)

Jayden Adams (Mamelodi Sundowns)

Delanteros:

Oswin Appollis (Orlando Pirates)

Iqraam Rayners (Mamelodi Sundowns)

Tshepang Moremi (Orlando Pirates)

Relebohile Mofokeng (Orlando Pirates)

Evidence Makgopa (Orlando Pirates)

Themba Zwane (Mamelodi Sundowns)

Lyle Foster (Burnley FC)

Thapelo Maseko (AEL Limassol)