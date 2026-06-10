ÚLTIMA HORA: Revelan el calendario COMPLETO del Atlante para el Apertura 2026 y su regreso en la Liga BBVA MX

Los Potros de Hierro del Atlante están de vuelta en la Liga BBVA MX y debutarán en el Apertura 2026 que arranca el próximo jueves 16 de julio en un torneo en donde buscarán dejar un grato sabor de boca y reencontrarse con su afición en la Ciudad de México, tras su mudanza al Estadio Coruco Díaz de Zacatepec.

Te puede interesar: ÚLTIMA HORA: América va por un refuerzo de liga TOP en Europa

Mago Callejero se pone COTORRO 🤣🎩 | Mascagoles | Los Protagonistas

El Calendario del Atlante en el Apertura 2026 de la Liga BBVA MX

El Atlante debutará en la Liga BBVA MX el jueves 16 de julio cuando hagan los honores de abrir el Apertura 2026 ante el Necaxa en la cancha del Estadio Victoria de Aguascalientes en la Jornada 1.

Será en la Fecha 2 del Apertura 2026 cuando el Atlante se presente ante su afición en el Estadio Azteca el viernes 24 de julio ante el Club América buscando su primera victoria en casa de la mano del Piojo Herrera.

Para la Jornada 3, los Potros de Hierre harán las veces de visitante en el Azteca ante el Cruz Azul, vigente campeón de la Liga BBVA MX y en la Fecha 12 recibirán a los Pumas.

En la Jornada 15, el Atlante visitará Guadalajara para enfrentarse a las Chivas en la cancha del Estadio Akron y cerrará su actividad de la Fase Regular del campeonato en caa de los Xolos de Tijuana.

Calendario completo del Atlante:

Jornada 1 | Necaxa vs Atlante, 16 de julio

Jornada 2 | Atlante vs América, 24 de julio

Jornada 3 | Cruz Azul vs Atlante, 1 de agosto

Jornada 4 | Atlante vs Toluca, 15 de agosto

Jornada 5 | Tigres vs Atlante , 22 de agosto

Jornada 6 | Atlante vs León, 28 de agosto

Jornada 7 | Atlas vs Atlante , 5 de septiembre

Jornada 8 | Atlante vs Pachuca, 11 de septiembre

Jornada 9 | Puebla vs Atlante, 18 de septiembre

Jornada 10| Atlante vs Rayados, 25 de septiembre

Jornada 11| Querétaro vs Atlante, 9 de octubre

Jornada 12 | Atlante vs Pumas, 16 de octubre

Jornada 13 | Juárez vs Atlante, 20 de octubre

Jornada 14 | Atlante vs Atlético de San Luis, 23 de octubre

Jornada 15 | Chiva vs Atlante, 31 de octubre

Jornada 16 | Atlante vs Santos Laguna, 6 de noviembre

Jornada 17 | Xolos de Tijuana vs Atlante, 20 de noviembre

Te puede interesar: OFICIAL: Revelan el calendario COMPLETO del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX

