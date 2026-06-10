ÚLTIMA HORA: América va por un refuerzo de liga TOP en Europa

Guillermo Almada tiene en la mira a un mediocampista de la Liga de España para reforzar al Club América; Nelson Deossa. El volante colombiano coincidió con el director técnico charrúa en la disciplina de los Tuzos del Pachuca y ahora, es su gran deseo para el esquema que quiere plantear en cl cuadro azulcrema.

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De acuerdo a reportes del Diario Marca, Almada le habría pedido a la directiva de las Águilas hacer un esfuerzo por hacerse de los servicios del futbolista del Real Betis. Cabe recordar que, Deossa tiene vínculo con el club andaluz hasta verano del 2030, por lo que, un préstamo con opción a compra sería lo más viable en este momento para el equipo mexicano. Por otro lado, si van por la opción de compra, tendrían que por lo menos igualar los casi 12 millones de euros que desembolsó el equipo verdiblanco hace poco más de un año a Rayados por tener la carta del ex jugador de Estudiantes de la Plata.

¿Tercer equipo en la Liga MX?

El ex futbolista de independiente Yumbo de Colombia llegó al futbol mexicano de la mano de los Tuzos del Pachuca en el año 2024 y un año después, Rayados de Monterrey desembolsó casi seis millones de euros por hacerse de su carta. De hecho, el cuadro hidalguense le ganó casi cinco veces lo que invirtió en él y la Pandilla hizo lo propio (el doble) cuando se lo vendió al Real Betis hace unos meses por 11,70 mde.

De momento, el mediocentro colombiano tiene un valor nueve millones de euros y esa es la cantidad o una cercana que buscaría el Real Betis por deshacerse de Deossa para la siguiente campaña.