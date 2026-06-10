OFICIAL: Calendario COMPLETO del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX
La Liga BBVA MX dio a conocer el calendario completo para el Torneo Apertura 2026, certamen que dará inicio a finales de la Copa Mundial de la FIFA 2026™
Es oficial. La Liga BBVA MX ha revelado el calendario completo para el Torneo Apertura 2026, competencia que va a dar inicio a finales de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.
El camino está trazado. 🗓️— Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) June 10, 2026
Listo el CALENDARIO del #Apertura2026, un torneo que promete emociones, nuevas historias y la pasión que mueve al futbol mexicano. 🔥
👉 Conócelo: https://t.co/XlEq0W2HY6 👈#LaLigaDeLaAfición pic.twitter.com/IB14SDIwHY
Jornada 1: 16, 17 y 18 de julio
Jueves 16:
Necaxa vs Atlante
Xolos vs Tigres
Viernes 17:
Atlético de San Luis vs Cruz Azul
León vs Atlas
Juárez vs Puebla
Sábado 18:
Pumas vs Pachuca
Chivas vs Toluca
Monterrey vs Santos
Querétaro vs América
Jornada 2: 21, 24, 25 y 26 de junio
Martes 21:
Cruz Azul vs Puebla
Toluca vs Pumas
Viernes 24:
Tigres vs Atlético de San Luis
Atlante vs América
Xolos vs León
Sábado 25:
Chivas vs Juárez
Santos vs Atlas
Domingo 26:
Necaxa vs Monterrey
Pachuca vs Querétaro
Jornada 3: 31 de julio, 1 y 2 de agosto
Viernes 31:
Puebla vs Chivas
Atlético de San Luis vs Xolos
Juárez vs Pumas
Sábado 1:
Querétaro vs Tigres
León vs Pachuca
Atlas vs Monterrey
Cruz Azul vs Atlante
Domingo 2:
América vs Santos
Toluca vs Necaxa
Jornada 4: 15, 16 y 17 de agosto
Sábado 15:
Atlante vs Toluca
Monterrey vs Juárez
Atlas vs Tigres
Domingo 16:
Pumas vs Querétaro
América vs Atlético de San Luis
Santos vs Chivas
Xolos vs Cruz Azul
Lunes 17:
Necaxa vs León
Pachuca vs Puebla
Jornada 5: 21, 22 y 23 de agosto
Viernes 21:
Puebla vs Santos
Juárez vs América
Sábado 22:
Querétaro vs Toluca
Chivas vs Xolos
León vs Monterrey
Tigres vs Atlante
Cruz Azul vs Atlas
Domingo 23:
Atlético de San Luis vs Pachuca
Pumas vs Necaxa
Jornada 6: 28, 29 y 30 de agosto
Viernes 28:
Necaxa vs Cruz Azul
Atlante vs León
Xolos vs Pumas
Sábado 29:
Atlas vs Querétaro
Pachuca vs Chivas
América vs Puebla
Santos vs Tigres
Domingo 30:
Toluca vs Juárez
Monterrey vs Atlético de San Luis
Jornada 7: 4, 5 y 6 septiembre
Viernes 4:
Puebla vs Toluca
Juárez vs Pachuca
Sábado 5:
Atlético de San Luis vs Chivas
Querétaro vs Monterrey
Tigres vs Necaxa
América vs Xolos
Atlas vs Atlante
Domingo 6:
Pumas vs León
Cruz Azul vs Santos
Jornada 8: 11, 12 y 13 de septiembre
Viernes 11:
Necaxa vs Puebla
Atlante vs Pachuca
Xolos vs Querétaro
Sábado 12:
León vs Atlético de San Luis
Toluca vs Atlas
Cruz Azul vs América
Domingo 13:
Santos vs Juárez
Chivas vs Pumas
Monterrey vs Tigres
Jornada 9: 18, 19 y 20 de septiembre
Viernes 18:
Puebla vs Atlante
Juárez vs Tigres
Sábado 19:
Atlas vs Pumas
Atlético de San Luis vs Necaxa
Monterrey vs Cruz Azul
América vs Chivas
Domingo 20:
Pachuca vs Xolos
Toluca vs Santos
Querétaro vs León
Jornada 10: 25, 26 y 27 de septiembre
Viernes 25:
Atlante vs Monterrey
Xolos vs Atlas
Sábado 26:
Chivas vs Querétaro
Santos vs Pachuca
Tigres vs Puebla
Cruz Azul vs Toluca
Domingo 27:
Pumas vs Atlético de San Luis
León vs Juárez
Necaxa vs América
Jornada 11: 9, 10 y 11 de octubre
Viernes 9:
Querétaro vs Atlante
Puebla vs León
Tigres vs Toluca
Sábado 10:
Juárez vs Xolos
Atlas vs Chivas
América vs Monterrey
Domingo 11:
Pachuca vs Necaxa
Atlético de San Luis vs Santos
Pumas vs Cruz Azul
Jornada 12: 16, 17 y 18 de octubre
Viernes 16:
Necaxa vs Atlas
Atlante vs Pumas
Xolos vs Puebla
Sábado 17:
Chivas vs Tigres
Santos vs Querétaro
León vs América
Toluca vs Atlético de San Luis
Cruz Azul vs Juárez
Domingo 18:
Monterrey vs Pachuca
Jornada 13 (Doble): 20 y 21 de octubre
Martes 20:
Atlético de San Luis vs Querétaro
Juárez vs Atlante
Tigres vs León
Chivas vs Necaxa
Miércoles 21:
Puebla vs Monterrey
Atlas vs América
Toluca vs Xolos
Pachuca vs Cruz Azul
Santos vs Pumas
Jornada 14: 23, 24 y 25 de octubre
Viernes 23:
Necaxa vs Juárez
Atlante vs Atlético de San Luis
Sábado 24:
León vs Toluca
Monterrey vs Chivas
Pumas vs Tigres
Domingo 25:
Atlas vs Puebla
América vs Pachuca
Querétaro vs Cruz Azul
Xolos vs Santos
Jornada 15: 30, 31 de octubre, 1 de noviembre
Viernes 30:
Atlético de San Luis vs Atlas
Juárez vs Querétaro
Puebla vs Pumas
Sábado 31:
Pachuca vs Tigres
Chivas vs Atlante
Monterrey vs Xolos
América vs Toluca
Domingo 1:
Santos vs Necaxa
Cruz Azul vs León
Jornada 16: 6, 7 y 8 de noviembre
Viernes 6:
Atlético de San Luis vs Juárez
Necaxa vs Xolos
Atlante vs Santos
Sábado 7:
Atlas vs Pachuca
Tigres vs Cruz Azul
Toluca vs Monterrey
Pumas vs América
Domingo 8:
Querétaro vs Puebla
León vs Chivas
Jornada 17: 20, 21 y 22 de noviembre
Viernes 20:
Puebla vs Atlético de San Luis
Juárez vs Atlas
Xolos vs Atlante
Sábado 21:
Santos vs León
Pachuca vs Toluca
Pumas vs Monterrey
Tigres vs América
Domingo 22:
Chivas vs Cruz Azul
Querétaro vs Necaxa