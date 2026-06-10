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OFICIAL: Calendario COMPLETO del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX

La Liga BBVA MX dio a conocer el calendario completo para el Torneo Apertura 2026, certamen que dará inicio a finales de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Logo de la Liga BBVA MX

Escrito por: Oscar Rodríguez

Es oficial. La Liga BBVA MX ha revelado el calendario completo para el Torneo Apertura 2026, competencia que va a dar inicio a finales de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

Jornada 1: 16, 17 y 18 de julio

Jueves 16:
Necaxa vs Atlante
Xolos vs Tigres

Viernes 17:
Atlético de San Luis vs Cruz Azul
León vs Atlas
Juárez vs Puebla

Sábado 18:
Pumas vs Pachuca
Chivas vs Toluca
Monterrey vs Santos
Querétaro vs América

Jornada 2: 21, 24, 25 y 26 de junio

Martes 21:
Cruz Azul vs Puebla
Toluca vs Pumas

Viernes 24:
Tigres vs Atlético de San Luis
Atlante vs América
Xolos vs León

Sábado 25:
Chivas vs Juárez
Santos vs Atlas

Domingo 26:
Necaxa vs Monterrey
Pachuca vs Querétaro

Jornada 3: 31 de julio, 1 y 2 de agosto

Viernes 31:
Puebla vs Chivas
Atlético de San Luis vs Xolos
Juárez vs Pumas

Sábado 1:
Querétaro vs Tigres
León vs Pachuca
Atlas vs Monterrey
Cruz Azul vs Atlante

Domingo 2:
América vs Santos
Toluca vs Necaxa

Jornada 4: 15, 16 y 17 de agosto

Sábado 15:
Atlante vs Toluca
Monterrey vs Juárez
Atlas vs Tigres

Domingo 16:
Pumas vs Querétaro
América vs Atlético de San Luis
Santos vs Chivas
Xolos vs Cruz Azul

Lunes 17:
Necaxa vs León
Pachuca vs Puebla

Jornada 5: 21, 22 y 23 de agosto

Viernes 21:
Puebla vs Santos
Juárez vs América

Sábado 22:
Querétaro vs Toluca
Chivas vs Xolos
León vs Monterrey
Tigres vs Atlante
Cruz Azul vs Atlas

Domingo 23:
Atlético de San Luis vs Pachuca
Pumas vs Necaxa

Jornada 6: 28, 29 y 30 de agosto

Viernes 28:
Necaxa vs Cruz Azul
Atlante vs León
Xolos vs Pumas

Sábado 29:
Atlas vs Querétaro
Pachuca vs Chivas
América vs Puebla
Santos vs Tigres

Domingo 30:
Toluca vs Juárez
Monterrey vs Atlético de San Luis

Jornada 7: 4, 5 y 6 septiembre

Viernes 4:
Puebla vs Toluca
Juárez vs Pachuca

Sábado 5:
Atlético de San Luis vs Chivas
Querétaro vs Monterrey
Tigres vs Necaxa
América vs Xolos
Atlas vs Atlante

Domingo 6:
Pumas vs León
Cruz Azul vs Santos

Jornada 8: 11, 12 y 13 de septiembre

Viernes 11:
Necaxa vs Puebla
Atlante vs Pachuca
Xolos vs Querétaro

Sábado 12:
León vs Atlético de San Luis
Toluca vs Atlas
Cruz Azul vs América

Domingo 13:
Santos vs Juárez
Chivas vs Pumas
Monterrey vs Tigres

Jornada 9: 18, 19 y 20 de septiembre

Viernes 18:
Puebla vs Atlante
Juárez vs Tigres

Sábado 19:
Atlas vs Pumas
Atlético de San Luis vs Necaxa
Monterrey vs Cruz Azul
América vs Chivas

Domingo 20:
Pachuca vs Xolos
Toluca vs Santos
Querétaro vs León

Jornada 10: 25, 26 y 27 de septiembre

Viernes 25:
Atlante vs Monterrey
Xolos vs Atlas

Sábado 26:
Chivas vs Querétaro
Santos vs Pachuca
Tigres vs Puebla
Cruz Azul vs Toluca

Domingo 27:
Pumas vs Atlético de San Luis
León vs Juárez
Necaxa vs América

Jornada 11: 9, 10 y 11 de octubre

Viernes 9:
Querétaro vs Atlante
Puebla vs León
Tigres vs Toluca

Sábado 10:
Juárez vs Xolos
Atlas vs Chivas
América vs Monterrey

Domingo 11:
Pachuca vs Necaxa
Atlético de San Luis vs Santos
Pumas vs Cruz Azul

Jornada 12: 16, 17 y 18 de octubre

Viernes 16:
Necaxa vs Atlas
Atlante vs Pumas
Xolos vs Puebla

Sábado 17:
Chivas vs Tigres
Santos vs Querétaro
León vs América
Toluca vs Atlético de San Luis
Cruz Azul vs Juárez

Domingo 18:
Monterrey vs Pachuca

Jornada 13 (Doble): 20 y 21 de octubre

Martes 20:
Atlético de San Luis vs Querétaro
Juárez vs Atlante
Tigres vs León
Chivas vs Necaxa

Miércoles 21:
Puebla vs Monterrey
Atlas vs América
Toluca vs Xolos
Pachuca vs Cruz Azul
Santos vs Pumas

Jornada 14: 23, 24 y 25 de octubre

Viernes 23:
Necaxa vs Juárez
Atlante vs Atlético de San Luis

Sábado 24:
León vs Toluca
Monterrey vs Chivas
Pumas vs Tigres

Domingo 25:
Atlas vs Puebla
América vs Pachuca
Querétaro vs Cruz Azul
Xolos vs Santos

Jornada 15: 30, 31 de octubre, 1 de noviembre

Viernes 30:
Atlético de San Luis vs Atlas
Juárez vs Querétaro
Puebla vs Pumas

Sábado 31:
Pachuca vs Tigres
Chivas vs Atlante
Monterrey vs Xolos
América vs Toluca

Domingo 1:
Santos vs Necaxa
Cruz Azul vs León

Jornada 16: 6, 7 y 8 de noviembre

Viernes 6:
Atlético de San Luis vs Juárez
Necaxa vs Xolos
Atlante vs Santos

Sábado 7:
Atlas vs Pachuca
Tigres vs Cruz Azul
Toluca vs Monterrey
Pumas vs América

Domingo 8:
Querétaro vs Puebla
León vs Chivas

Jornada 17: 20, 21 y 22 de noviembre

Viernes 20:
Puebla vs Atlético de San Luis
Juárez vs Atlas
Xolos vs Atlante

Sábado 21:
Santos vs León
Pachuca vs Toluca
Pumas vs Monterrey
Tigres vs América

Domingo 22:
Chivas vs Cruz Azul
Querétaro vs Necaxa